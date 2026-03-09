Αρχαιολόγοι στην Τσεχία ερεύνησαν τύμβο σε αγρόκτημα και ανακάλυψαν ερείπια 5.000 χρόνων

Στην Τσεχία Δημοκρατία ανακαλύφθηκαν πολυάριθμοι νεολιθικοί τύμβοι, ηλικίας άνω των 5.000 ετών , κάτω από καλλιεργημένα χωράφια.

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στην Τσεχία, όπου κάτω από καλλιεργήσιμες εκτάσεις εντοπίστηκαν πολυάριθμοι νεολιθικοί ταφικοί τύμβοι ηλικίας άνω των 5.000 ετών.

Χάρη στη χρήση πρωτοποριακών μεθόδων τηλεπισκόπησης, οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν μνημεία που παρέμεναν κρυμμένα για χιλιετίες, προσφέροντας μια νέα ματιά στην οργάνωση των προϊστορικών κοινωνιών.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της αρχαιολογίας

Παρόλο που οι ειδικοί υποψιάζονταν την ύπαρξη αυτών των τύμβων, η ακριβής τοποθεσία τους παρέμενε μυστήριο. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Archaeological Prospection», διεξήχθη από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Βρότσλαβ σε συνεργασία με πανεπιστήμια από την Πράγα, το Πίλσεν και το Χράντετς Κράλοβε.

Για τον εντοπισμό τους επιστρατεύτηκε η ανάλυση των μοτίβων ανάπτυξης των καλλιεργειών, ο εντοπισμός υψομετρικών διαφορών μόλις λίγων εκατοστών και οι μαγνητικές μελέτες εδάφους που αποκάλυψαν την εσωτερική δομή των τάφων.

2.900 ευρήματα και «τελετουργικά αγκυροβόλια»

Συνολικά εντοπίστηκαν περίπου 2.900 αρχαιολογικά χαρακτηριστικά, χωρισμένα σε τέσσερις κύριες ομάδες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι αυτά τα μνημεία λειτουργούσαν ως τελετουργικά αγκυροβόλια μέσα στο τοπίο, καθώς οι προϊστορικές κοινότητες επέστρεφαν σε αυτά και τα επαναχρησιμοποιούσαν για αιώνες.

Η ανακάλυψη επιβεβαίωσε μια παλιά θεωρία για την κοινωνική οργάνωση της εποχής, τη σκόπιμη απόσταση μεταξύ των οικισμών και των νεκροταφείων. Οι τύμβοι χτίζονταν στα όρια των οικισμών, σε απόσταση έως και 450 μέτρων, δημιουργώντας ένα συμβολικό φράγμα ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών.

