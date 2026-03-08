Τραμπ για Ιράν: Ο νέος ηγέτης «δεν θα αντέξει χωρίς την έγκρισή μου» – Προειδοποίηση ΗΠΑ για πυραύλους

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν «δεν θα αντέξει για πολύ» χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν «δεν θα αντέξει για πολύ» χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συνέντευξή του στο ABC News, ο Τραμπ τόνισε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα της Τεχεράνης και προειδοποίησε ότι χωρίς αυτήν, ο νέος ηγέτης ενδέχεται να μην διατηρηθεί στην εξουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέφουμε κάθε δέκα χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα που να το διασφαλίζει», δήλωσε. Παράλληλα πρόσθεσε ότι δεν επιθυμεί να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία σε πέντε χρόνια ή, ακόμα χειρότερα, να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Στο μεταξύ, η US Central Command εξέδωσε προειδοποίηση προς τον ιρανικό λαό σχετικά με την εκτόξευση drones και βαλλιστικών πυραύλων από πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες και καθιστά τις περιοχές αυτές πιθανούς στρατιωτικούς στόχους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ κατονομάζουν τις πόλεις Ντεζφούλ, Ισφαχάν και Σιράζ, επισημαίνοντας ότι έχουν παρατηρηθεί κινητοί εκτοξευτές drones και πυραύλων σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση αμάχων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ