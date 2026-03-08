Ανησυχία στην Τεχεράνη για τη μαύρη και τοξική βροχή μετά τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις (vid)

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η μαύρη και τοξική βροχή στην Τεχεράνη, αποτέλεσμα των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ, σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η μαύρη και τοξική βροχή στην Τεχεράνη, μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους του Ιράν, όσον αφορά την υγεία τους.

Ο δημοσιογράφος Φρεντ Πλάιντγκεν (CNNi) ανέφερε χαρακτηριστικά πως το νερό της βροχής είναι στην πραγματικότητα μαύρο και γεμάτο πετρέλαιο, γεγονός που έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια στους κατοίκους της πρωτεύουσας για την τοξικότητα του φαινομένου.

Οδηγίες προστασίας για τους κάτοικους της Τεχεράνης

Οι κάτοικοι της Τεχεράνης εκφράζουν έντονο φόβο για πιθανές χημικές ουσίες στον καπνό που αναδύεται από τις πέντε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου οι οποίες τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν διάφορες συμβουλές προς το κοινό, όπως η κατανάλωση όσο το δυνατόν περισσότερου γάλακτος, το ερμητικό κλείσιμο των παραθύρων και η χρήση μάσκας N95.

Τονίστηκε, επίσης, να αποφεύγουν εντελώς την έξοδο απ' το σπίτι τους κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης. Μαρτυρίες χρηστών αναφέρουν ότι, μαζί με τη βροχή, πέφτουν στο έδαφος σωματίδια που μοιάζουν με μαύρη πυρίτιδα.

Η προειδοποίηση της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση προς το κοινό να αποφεύγει την τοξική όξινη βροχή. Σε ανάρτησή της, η οργάνωση υπογράμμισε τους κινδύνους από τις πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενθάρρυνε τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους για να αποφύγουν τους τοξικούς ρύπους.

Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες για γαργάρες με αλμυρό νερό σε περίπτωση που κάποιος εισπνεύσει τα λιπαρά σωματίδια αιθάλης που μεταφέρει ο μαύρος καπνός.

