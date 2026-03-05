Η επίθεση στο Ιράν ταράζει το χρηματιστήριο: Γιατί οι αναλυτές λένε «όχι» στις αγορές τώρα (vid)

Σε πρόσφατες κρίσεις, ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν την ύφεση για να αγοράσουν και να επωφεληθούν από την επακόλουθη ανάκαμψη, όπως συνέβη το 2023 και το 2025. Τι γίνεται όμως με την τωρινή κατάσταση;

ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν το Σάββατο (28/2) στο Ιράν. Τα τελευταία χρόνια, σε παρόμοιες περιπτώσεις, οι επενδυτές έσπευδαν να εκμεταλλευτούν τις πτώσεις για να αγοράσουν κατά την υποχώρηση και να κερδίσουν από τη γρήγορη ανάκαμψη των χρηματιστηρίων, όπως συνέβη μετά την επίθεση της Χαμάς το 2023 ή το πλήγμα του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Προειδοποιήσεις από τις τράπεζες: «Δεν συνιστούμε αγορά»

Ωστόσο, μετά από αυτή την επίθεση, τράπεζες και κεφάλαια προειδοποιούν ότι η στρατηγική αυτή μπορεί να μην αποδώσει αυτή τη φορά: «Δεν θα συνιστούσαμε αγορά εάν υπάρξει άμεση πτώση, καθώς η σχέση μεταξύ κινδύνου και ευκαιρίας δεν φαίνεται ελκυστική. Εάν τα χρηματιστήρια πέσουν αρκετά (για παράδειγμα, 10% στον δείκτη S&P 500), τότε θα έρθει η ώρα για αγορά. Αλλά όχι ακόμα», αναφέρουν οι αναλυτές της Barclays.

Από την πλευρά της, η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Franklin Templeton θεωρεί ότι η τυπική αρχική αντίδραση περιλαμβάνει πτώση στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και υποχώρηση του χρηματιστηρίου, κυρίως λόγω της αύξησης του ρίσκου.

Η αντίδραση του δολαρίου δεν είναι σαφής, ο χρυσός συνήθως ωφελείται και το bitcoin συμπεριφέρεται ως περιουσιακό στοιχείο κινδύνου, επομένως θα μπορούσε να υποχωρήσει όπως οι μετοχές.

Οι αγορές συχνά μαθαίνουν ότι αυτή η αντίδραση είναι βραχυπρόθεσμη, αλλά οι ειδικοί δεν συνιστούν ακόμα αγορές στις πτώσεις. Ιστορικά, η γεωπολιτική προκαλεί ένα αρχικό άλμα στο πριμ κινδύνου πριν οι επενδυτές συμπεράνουν ότι ο αντίκτυπος στα κέρδη θα είναι μέτριος.

Πετρέλαιο: Ο κύριος παράγοντας που θα κρίνει την εξέλιξη

Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι η εξέλιξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, το οποίο αποτελεί την κύρια οδό μετάδοσης της ιρανικής κρίσης. Εάν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης αργού πετρελαίου, η τιμή του βαρελιού θα μπορούσε να φτάσει τα 100 δολάρια.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ευκαιρία για αγορά θα εξαρτηθεί τελικά από την εξέλιξη της κρίσης. Εάν υπάρξει αποκλιμάκωση και ανοίξουν ξανά οι δρόμοι εξαγωγής αργού, οι επενδυτές που ανέλαβαν ρίσκο θα μπορούσαν να έχουν κέρδη.

Υπάρχουν τρία ιστορικά προηγούμενα στα οποία μια γεωπολιτική σύγκρουση προκάλεσε ισχυρές ανόδους στο πετρέλαιο και σοβαρές πτώσεις στα χρηματιστήρια:

Το εμπάργκο του 1973

Ο Πόλεμος του Κόλπου το 1990

Η εισβολή στην Ουκρανία το 2022

