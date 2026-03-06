My market: Επενδύσεις € 16,75 εκατ. για τα νέα καταστήματα σε Κέρκυρα, Λουτράκι και τις ανακαινίσεις σε Σπάτα και Μάνδρα!

Τα My market, με περισσότερα από 290 σημεία πανελλαδικά, συνεχίζουν δυναμικά την υλοποίηση του στρατηγικού τους πλάνου.

Με επένδυση €16,75 εκατ. για δύο νέα καταστήματα και δύο ανακαινίσεις, τα My Market αποδεικνύουν έμπρακτα τη διαρκή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας και την ενίσχυση της παρουσίας τους σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο εγκαινιάστηκε το νέο ιδιόκτητο κατάστημα στην Κέρκυρα, με 1.480 τ.μ. χώρου πώλησης και 774 τ.μ. βοηθητικών χώρων, το οποίο διαθέτει 4 συμβατικά και 5 αυτόματα ταμεία, καθώς και 28 θέσεις στάθμευσης. Ενώ, πριν λίγες μέρες εγκαινιάστηκε και το νέο κατάστημα My market στο Λουτράκι, με 1.340 τ.μ. χώρου πώλησης, 1.745 τ.μ. βοηθητικούς χώρους, 5 συμβατικά και 5 αυτόματα ταμεία, καθώς και 48 θέσεις στάθμευσης. Και τα δύο καταστήματα διαθέτουν πλήρη γκάμα εξειδικευμένων τμημάτων, όπως Bake off, My ευεξία, μανάβικο, κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο, κάβα και καλλυντικά.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν δύο σημαντικές ανακαινίσεις των καταστημάτων στη Μάνδρα και στα Σπάτα. Το ανακαινισμένο κατάστημα στη Μάνδρα διαθέτει 931 τ.μ. χώρου πώλησης, 1.013 τ.μ. βοηθητικούς χώρους, με σύγχρονα τμήματα My ευεξία, μαναβικής, κρεοπωλείου, κάβας και καλλυντικών, καθώς και 4 συμβατικά και 3 αυτόματα ταμεία. Αντίστοιχα, στα Σπάτα, το κατάστημα αναπτύσσεται σε 1.468 τ.μ. χώρου πώλησης και 738 τ.μ. βοηθητικούς χώρους, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, τα τμήματα Bake off, My ευεξία, κρεοπωλείου, κάβας και καλλυντικών, καθώς και 4 συμβατικά και 3 αυτόματα ταμεία.

Επιπλέον, όλοι οι επισκέπτες των συγκεκριμένων καταστημάτων, μπορούν να βρουν στους χώρους στάθμευσης, θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και θέσεις ΑμεΑ.

Ο Δημήτρης Κοντός, Επιχειρησιακός Διευθυντής της METRO σχολίασε ότι «Σε μία χρονιά που γιορτάζουμε τα 50 χρόνια της εταιρείας, το 2026 αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού μας. Ενισχύουμε το δίκτυο των My market με πέντε νέα καταστήματα και προχωρούμε στην ανακαίνιση έξι ακόμη, εκ των οποίων τα δύο με επέκταση, επενδύοντας στην ανάπτυξη με μακροπρόθεσμη αξία. Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε σταθερά στην ανάπτυξη My market Local, που στόχο έχουν μέχρι το τέλος του 2026 να αγγίξουν τα 100 καταστήματα, διευρύνοντας το δίκτυο τους σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπως Λάρισα και Ηράκλειο, αλλά και σε νησιά με έντονη τουριστική κίνηση. Στόχος μας είναι να διαθέτουμε σύγχρονα και βιώσιμα καταστήματα που μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας ενισχύοντας ταυτόχρονα τις τοπικές κοινωνίες και προσφέρουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών».