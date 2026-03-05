111 χημικές ουσίες προστέθηκαν «κρυφά» σε τρόφιμα και ποτά χωρίς να ειδοποιηθεί ο FDA (vid)

Νέα έρευνα προειδοποιεί πως προστέθηκαν 111 χημικές ουσίες σε τρόφιμα, ποτά και συμπληρώματα χωρίς να ενημερωθεί ο FDA.

Γνωρίζετε ακριβώς τι περιέχουν τα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώνετε; Πολλοί θα ήθελαν να πιστεύουν ότι διαβάζουν τα συστατικά, αλλά μάλλον δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Η νέα έρευνα της Environmental Working Group (EWG) προειδοποιεί ότι δημητριακά, σνακ, ενεργειακά ποτά και πολλά άλλα προϊόντα στα ράφια περιέχουν άγνωστους κινδύνους για την υγεία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι κατασκευαστές ενέκριναν τουλάχιστον 111 χημικά και τα χαρακτήρισαν ασφαλή, χωρίς να συμβουλευτούν τον FDA ή να περιμένουν την ετυμηγορία του.

Το παραθυράκι του «GRAS» που επιτρέπει την εισαγωγή ουσιών στα προϊόντα

Σύμφωνα με την έρευνα, οι παρασκευαστές τροφίμων βρήκαν ένα «παραθυράκι» στον νόμο. Μπορούν να πιστοποιούν μόνοι τους ότι ένα χημικό είναι «generally recognised as safe» ή «GRAS» (γενικά αναγνωρισμένο ως ασφαλές), χωρίς την έγκριση του FDA.

Είναι σύνηθες να ενημερώνεται ο οργανισμός, αλλά αυτή η διαδικασία είναι εθελοντική. Έτσι, οι κατασκευαστές μπορούν νομικά να αποφασίζουν μόνοι τους ότι κάτι είναι ασφαλές. Αυτό δημιουργεί χημικά που θεωρούνται «secret GRAS», αφού έχουν πάρει το «πράσινο φως» μόνο από τους ανθρώπους που τα κατασκευάζουν και τα πωλούν.

Η Melanie Benesh, αντιπρόεδρος της EWG, δήλωσε ότι οι κατασκευαστές εκμεταλλεύονται συστηματικά αυτό το κενό. Πλέον το GRAS γίνεται «generally recognized as secret» αντί για «generally recognised as safe».

Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ελέγξει ποτέ αυτά τα χημικά, οι καταναλωτές δεν έχουν τρόπο να γνωρίζουν αν είναι ασφαλή ή αν φέρουν άγνωστους κινδύνους για την υγεία. Ορισμένα από αυτά τα χημικά προστίθενται στα τρόφιμα εδώ και χρόνια, χωρίς καμία επίσημη επίβλεψη από τις αρχές.

Η περίπτωση του αλευριού Tara

Το αλεύρι Tara ήταν ένα από αυτά τα μυστικά συστατικά, μέχρι που εκατοντάδες άνθρωποι αρρώστησαν. Η EWG προειδοποιεί ότι το 2022 σχεδόν 400 άτομα παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι κύριες ενοχλήσεις ήταν τροφική δηλητηρίαση από συγκεκριμένα σνακ και smoothies, αλλά πολλοί παρουσίασαν προβλήματα στο ήπαρ και τη χοληδόχο κύστη. Μάλιστα, περισσότεροι από 40 άνθρωποι αναγκάστηκαν να υποβληθούν σε αφαίρεση της χοληδόχου κύστης τους ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης αυτού του συστατικού.

Ο FDA ενημερώθηκε για τους κινδύνους του αλευριού Tara μόνο αφού αρρώστησαν εκατοντάδες άνθρωποι. Ο κατασκευαστής το είχε σημειώσει ως ασφαλές χωρίς να συμβουλευτεί τον οργανισμό.

Δύο χρόνια μετά τα σοβαρά περιστατικά, ο FDA ερεύνησε το θέμα και δήλωσε ότι το αλεύρι Tara δεν περιλαμβάνεται στη λίστα «generally recognised as safe». Πλέον, η χρήση του έχει απαγορευτεί στα τρόφιμα και τα ποτά στις ΗΠΑ, καθώς και η εισαγωγή του στη χώρα.

