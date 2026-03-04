Πώς λειτουργούν οι βαλλιστικοί πύραυλοι: Η τεχνολογία πίσω από τα πιο ισχυρά όπλα του Ιράν (vid)

Μετά την επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών και βρετανικών βάσεων σε Μέση Ανατολή και Κύπρο, οι βαλλιστικοί πύραυλοι βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Αλήθεια, ξέρεις πως λειτουργούν;

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση κατά κατά αμερικανικών και βρετανικών βάσεων σε Μέση Ανατολή και Κύπρο, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και βαλλιστικούς πυραύλους.

Τι είναι όμως οι βαλλιστικοί πύραυλοι που διαθέτουν πλέον αρκετές χώρες που επενδύουν συστηματικά στον στρατιωτικό τους εξοπλισμό;

Πώς λειτουργεί ένας βαλλιστικός πύραυλος;

Ένας βαλλιστικός πύραυλος ακολουθεί μία υπο-τροχιακή πορεία πτήσης. Στόχος του είναι ο βομβαρδισμός ενός προκαθορισμένου σημείου με μία ή περισσότερες κεφαλές, οι οποίες συχνά μπορεί να είναι πυρηνικές.

Ο πύραυλος καθοδηγείται μόνο κατά τη σύντομη αρχική φάση της πτήσης του. Στη συνέχεια, η πορεία του καθορίζεται από τους νόμους της τροχιακής μηχανικής και της βαλλιστικής. Για την προώθησή τους χρησιμοποιούνται χημικές πυραυλικές μηχανές διαφόρων τύπων.

Τα τρία στάδια της πτήσης

Η τροχιά ενός βαλλιστικού πυραύλου χωρίζεται σε τρία βασικά στάδια:

Στάδιο προώθησης: Διαρκεί από μερικά δευτερόλεπτα έως λεπτά. Μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα εκτόξευσης Στάδιο ελεύθερης πτήσης: Είναι το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής. Ο πύραυλος βρίσκεται στο διάστημα χωρίς περαιτέρω ώση Στάδιο επανεισόδου: Το βλήμα επιστρέφει στην ατμόσφαιρα της Γης και κατευθύνεται προς την πρόσκρουση

Τρόποι εκτόξευσης και ύψος

Οι πύραυλοι αυτοί μπορούν να εκτοξευθούν από σταθερές βάσεις ή από κινητές πλατφόρμες. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικά οχήματα (TELs), αεροσκάφη, πλοία και υποβρύχια. Για να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις, οι πύραυλοι φτάνουν σε τεράστια υψόμετρα. Το απόγειο για τους διηπειρωτικούς πυραύλους μπορεί να αγγίξει τα 1.200 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

Κατηγορίες βαλλιστικών πυραύλων ανάλογα με το βεληνεκές

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση την απόσταση που μπορούν να διανύσουν:

Τακτικός βαλλιστικός πύραυλος: Βεληνεκές μεταξύ 150 χλμ. και 300 χλμ.

Βαλλιστικός πύραυλος βεληνεκούς πεδίου μάχης (BRBM): Βεληνεκές λιγότερο από 200 χλμ.

Βαλλιστικός πύραυλος θεάτρου επιχειρήσεων (TBM): Βεληνεκές μεταξύ 300 χλμ. και 3.500 χλμ.

Βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς (SRBM): Βεληνεκές 1.000 χλμ. ή λιγότερο.

Βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς (MRBM): Βεληνεκές μεταξύ 1.000 χλμ. και 3.500 χλμ.

Βαλλιστικός πύραυλος ενδιάμεσου βεληνεκούς (IRBM) ή βαλλιστικός πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς (LRBM): Βεληνεκές μεταξύ 3.500 χλμ. και 5.500 χλμ.

Διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM): Βεληνεκές άνω των 5.500 χλμ.

Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξευόμενος από υποβρύχιο (SLBM): Εκτόξευση από υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων (SSBNs). Όλα τα σύγχρονα σχέδια έχουν διηπειρωτικό βεληνεκές.

Οιονεί βαλλιστικοί πύραυλοι

Υπάρχει και η κατηγορία των οιονεί ή ημι-βαλλιστικών πυραύλων. Αυτοί ακολουθούν χαμηλή τροχιά και μπορούν να κάνουν ελιγμούς κατά τη διάρκεια της πτήσης τους.

Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι ο ρωσικός Iskander και ο ινδικός Shaurya. Λόγω της ταχύτητας και της δυνατότητας αλλαγής κατεύθυνσης, είναι πολύ δύσκολο να αναχαιτιστούν από τα συστήματα αεράμυνας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ