Το φουτουριστικό αεροδρόμιο που σχεδιάζει η Σαουδική Αραβία σε μία από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον πόλεμο

Η Σαουδική Αραβία θα διαθέσει περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ σε κρίσιμες υποδομές, μετά την υπογραφή ενός σημαντικού πακέτου επενδύσεων.

Η Συρία και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν ένα σημαντικό πακέτο επενδύσεων που καλύπτει τους τομείς της αεροπορίας, της ενέργειας, των ακινήτων και των τηλεπικοινωνιών, με στόχο την ανοικοδόμηση της χώρας έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Ο Ταλάλ αλ-Χιλάλι, διευθυντής της Αρχής Επενδύσεων της Συρίας, ανακοίνωσε ότι οι συμφωνίες περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Χαλέπι, καθώς και τη δημιουργία μιας συριακο-σαουδαραβικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους και ενός τηλεπικοινωνιακού έργου με την ονομασία SilkLink. Η νέα αεροπορική εταιρεία, Flynas Syria, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της έως το τέλος του έτους.

Ο Χαλίντ αλ-Φαλίχ, υπουργός Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, επιβεβαίωσε ότι το νέο ταμείο Olaf θα χρηματοδοτήσει έργα μεγάλης κλίμακας και θα διαθέσει 1,692 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη δύο αεροδρομίων στο Χαλέπι.

Η Συρία θα λάβει 1 δισ. δολάρια

Από την πλευρά του, ο Αμπντουλσαλάμ Χάικαλ, υπουργός Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής της Συρίας, ανέφερε ότι η χώρα θα λάβει περίπου 1 δισ. δολάρια σε επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες, με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Οι συμφωνίες αυτές επικεντρώνονται σε «ζωτικούς τομείς που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ανασυγκρότηση της συριακής οικονομίας», όπως υπογράμμισαν οι αρχές.

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, επαίνεσε τη συμφωνία στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δηλώνοντας: «Οι στρατηγικές συνεργασίες στην αεροπορία, τις υποδομές και τις τηλεπικοινωνίες θα συμβάλουν σημαντικά στην ανοικοδόμηση της χώρας».

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Ο Μπέντζαμιν Φεβ, ανώτερος ερευνητής της Karam Shaar Advisory, εκτιμά ότι οι συμφωνίες αυτές είναι «πιο σημαντικές ως πολιτικό μήνυμα παρά ως άμεσος μοχλός οικονομικής αλλαγής».

