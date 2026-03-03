Μακρόν: «Η Γαλλία στέλνει αμυντικά συστήματα στην Κύπρο» – Ανάπτυξη Rafale και Charles de Gaulle

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την αποστολή αμυντικών συστημάτων στην Κύπρο, ανάπτυξη Rafale και του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σε σειρά στρατιωτικών και διπλωματικών κινήσεων προχωρά η Γαλλία, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ανακοινώνει την αποστολή αμυντικών συστημάτων στην Κύπρο και την ενίσχυση της γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Γάλλος πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι δύο πρώτες πτήσεις επαναπατρισμού Γάλλων πολιτών αναμένεται να προσγειωθούν στο Παρίσι εντός της νύχτας, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το Παρίσι λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Γαλλία διατηρεί αμυντικές συμφωνίες με το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διαμηνύοντας ότι θα επιδείξει έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους εταίρους της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μαχητικά Dassault Rafale, αντιαεροπορικά συστήματα και εναέρια ραντάρ έχουν ήδη αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες, με την ανάπτυξη να συνεχίζεται. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αποστολή αμυντικών μέσων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Ισραήλ, ο Μακρόν σημείωσε ότι η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε «επικίνδυνη κλιμάκωση» και στρατηγικό σφάλμα.

Τέλος, αποκάλυψε ότι έχει δώσει εντολή ώστε το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και ο συνοδευτικός του στόλος να κινηθούν για να συνοδεύσουν γαλλικές φρεγάτες, ενισχύοντας περαιτέρω τη ναυτική παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή.

