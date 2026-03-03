«Ανοίγει» ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επίθεση του Ιράν στο Ιρακινό Κουρδιστάν, επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγματα με drones σε κουρδικές οργανώσεις στο Βόρειο Ιράκ. Διαψεύδουν για τον αριθμό των επιθέσεων οι KDPI και PAK.

Σε νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, το Ιράν προχώρησε σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κουρδικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News Agency.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, οι Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) έπληξαν «αντεπαναστατικές ομάδες» στην ημιαυτόνομη Περιφέρεια του Κουρδιστάν, κάνοντας λόγο για εκτόξευση 30 drones που -κατά τον ισχυρισμό τους- κατέστρεψαν τις στοχευμένες θέσεις.

Ωστόσο, διαφορετική εικόνα δίνουν οι ίδιες οι κουρδικές οργανώσεις που φέρονται να βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI) ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση με τρία drones, από την οποία προκλήθηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός. Από την πλευρά του, το Kurdistan Freedom Party (PAK) υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε από ένα μόνο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Η απόκλιση στους αριθμούς αναδεικνύει τη δυσκολία διασταύρωσης πληροφοριών σε μια περιοχή όπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συχνά συνοδεύονται από αντικρουόμενες ανακοινώσεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την έκταση των ζημιών ή για το εύρος της επιχείρησης.

Οι επιθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της διαχρονικής έντασης ανάμεσα στην Τεχεράνη και κουρδικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται πέραν των ιρανικών συνόρων, με το Ιρακινό Κουρδιστάν να αποτελεί συχνά πεδίο στρατιωτικών παρεμβάσεων.

Λίβανος: 40 νεκροί και 246 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 246 τραυματίστηκαν από τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της χώρας, σε μία από τις πλέον αιματηρές φάσεις της τρέχουσας κλιμάκωσης.

Η ένταση αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη μεθόριο. Οι Israel Defense Forces ανακοίνωσαν ότι μονάδες του έχουν αναπτυχθεί σε «πολλά σημεία» στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, στο πλαίσιο ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων με στόχο τη Hezbollah, σε αντίποινα -όπως αναφέρεται- για ρουκέτες και πυρά που εκτοξεύθηκαν προς το ισραηλινό έδαφος.

Από την πλευρά της, η φιλοϊρανική οργάνωση ανακοίνωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο ισραηλινό άρμα μάχης τύπου Merkava κοντά στο χωριό Κφαρ Κίλα, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για απάντηση στην «εγκληματική ισραηλινή επιθετικότητα» που, σύμφωνα με την ίδια, έπληξε δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις, συμπεριλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση που είχε προηγηθεί, η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε ακόμη ότι κατέρριψε ισραηλινό drone πάνω από την πόλη Ναμπατιέχ, χωρίς να διευκρινίσει αν επρόκειτο για μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτήρησης ή επιθετικού τύπου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

