Ένα ποτήρι κρασί ή μια μπύρα την ημέρα: Τελικά δεν είναι και τόσο υγιεινό

Ειδικοί αποκαλύπτουν την ανησυχητική επίδραση που μπορεί να έχει στο σώμα μόλις ένα ποτήρι κρασί ή μία μπύρα την ημέρα.

Το να απολαμβάνει κανείς ένα ποτό πού και πού είναι κάτι που κάνουν αρκετοί άνθρωποι, όμως όταν γίνεται καθημερινή συνήθεια, εκείνη η μία μπύρα ή το ένα ποτήρι κόκκινο κρασί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία.

Είτε προτιμάτε κόκκινο, λευκό ή ροζέ, το κρασί όταν καταναλώνεται με μέτρο, δεν είναι κάτι που οι περισσότεροι θεωρούν ανθυγιεινό. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το κόκκινο κρασί, το οποίο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απολύτως υγιεινό κάτι που ισχύει και για την μπύρα.

Παρόλο που η επιστήμη εδώ και χρόνια συζητά τα οφέλη και τους κινδύνους του αλκοόλ γενικά, είναι ευρέως γνωστό ότι πρόκειται για κάτι που όλοι θα πρέπει να περιορίζουμε, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες, προβλήματα στο ήπαρ και άλλα.

Η μελέτη που δεν θα αρέσει σε πολλούς

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Obesity διαπίστωσε ότι η εβδομαδιαία κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με αυξημένη σπλαχνική λιπώδη μάζα (VFM).

Το σπλαχνικό λίπος είναι το είδος λίπους που είναι πιο δύσκολο να μειωθεί, καθώς συσσωρεύεται γύρω από τα όργανα. Αυτό συμβαίνει επειδή το αλκοόλ είναι γεμάτο θερμίδες και καρκινογόνες ουσίες. Όσον αφορά τη σπλαχνική λιπώδη μάζα, αυτή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη τύπου 2 και μεταβολικών διαταραχών.

Η μελέτη Oxford Biobank ανέλυσε δεδομένα από 5.761 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 25–75 ετών, στους οποίους ζητήθηκε να αναφέρουν την κατανάλωση αλκοόλ τους.

Αφού χωρίστηκαν σε ομάδες με βάση το φύλο και χρησιμοποιήθηκε απορροφησιομετρία (μη επεμβατική, ιατρική απεικονιστική εξέταση που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας) ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA) για τον υπολογισμό της συνολικής λιπώδους μάζας και της σπλαχνικής λιπώδους μάζας, το τελικό δείγμα αποτελούνταν από 42,8% άνδρες και 57,2% γυναίκες.

Όσον αφορά τους καταναλωτές αλκοόλ, οι άνδρες ανέφεραν κατανάλωση από μία έως τέσσερις μονάδες την εβδομάδα, έως 17–98 μονάδες την εβδομάδα. Οι γυναίκες, αντίστοιχα, ανέφεραν από 10 έως 50 μονάδες σε μια δεδομένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την επίδραση στη σπλαχνική λιπώδη μάζα, όσοι έπιναν περισσότερο είχαν και περισσότερη από αυτή τη μορφή λίπους. Στους άνδρες, το ποσοστό λίπους ήταν κατά 10,7% υψηλότερο σε όσους κατανάλωναν το περισσότερο αλκοόλ, ενώ στις γυναίκες περίπου κατά 17,1%.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μελέτη δεν έλαβε υπόψη τη διατροφή, το είδος του ποτού ή τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

