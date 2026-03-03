Παρόλο που το «Circle of Life» είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία του σινεμά, η πραγματική του μετάφραση από την γλώσσα των Ζουλού είναι άγνωστη σε πολλούς.

Μπορεί να είναι απ' τα πιο αναγνωρισμένα τραγούδια από οποιοδήποτε άλλο soundtrack ταινίας, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνουν οι στίχοι του «Circle of Life», της μουσικής της ταινίας Lion King (1994).

Είναι αξιοσημείωτο πως αυτό συμβαίνει παρόλο που η ταινία της Dinsey απέφερε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο box office και το ίδιο το τραγούδι, σε σύνθεση των θρύλων Sir Elton John και Hans Zimmer, κατέκτησε τα charts παγκοσμίως.

Οι μεγαλειώδεις στίχοι έχουν την πιο βαρετή μετάφραση

Στο podcast One54, το οποίο γιορτάζει τη γλώσσα και την κουλτούρα των 54 αφρικανικών εθνών, οι παρουσιαστές Akbar Gbajabiamila και ο κωμικός Godfrey, μαζί με τον Learnmore Jonasi, έφεραν το θέμα προς συζήτηση και ξέσπασαν σε γέλια μόλις έμαθαν την πραγματική σημασία των στίχων,

Αν και ακούγονται πολύπλοκοι και ιδιαίτεροι στην πραγματικότητα οι γραμμές: «Sithi uhm ingonyama/Nants ingonyama bagithi baba», αποδίδονται ως εξής: «Ω ναι, είναι ένα λιοντάρι/Εδώ έρχεται ένα λιοντάρι, πατέρα». Κάπως λιγότερο μεγαλοπρεπές απ' ό,τι φανταζόμασταν.

Η επεξήγηση στη γλώσσα των Ζουλού

Καθώς οι τρεις συμμετέχοντες στη συζήτηση γελούσαν, ο Godfrey αστειεύτηκε λέγοντας: «Όλο αυτό το διάστημα πίστευα πως ήταν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι πανέμορφο, μεγαλειώδες και πνευματικό. Έχουν βγάλει δισεκατομμύρια απ' αυτό».

Ωστόσο, δεν είναι έτσι όπως φαίνεται ή μάλλον έτσι όπως μεταφράζεται. Ένας χρήστης που μιλάει τη γλώσσα των Ζουλού επεσήμανε ότι η μετάφραση είναι υπερβολικά απλοποιημένη: «Στην κουλτούρα μας αυτό ουσιαστικά μεταφράζεται ως "Εδώ είναι ο βασιλιάς μας". Είναι σαν μία ψαλμωδία».

Ένας άλλος εξήγησε πως στις γλώσσες Nguni, η λέξη «ingonyama» αναφέρεται στη μεγαλοπρέπεια του πλάσματος και χρησιμοποιείται ως αναφορά στον βασιλιά. Έτσι, οι εναρκτήριες λέξεις «nansi ingonyama bakithi» σημαίνουν «κοιτάξτε, εδώ είναι η μεγαλειότητά του».

Οι στίχοι του «Circle of Life» στα Ζουλού και η μετάφραση

Οι στίχοι που ακούγονται στην αρχή της ταινίας είναι οι εξής:

«Nants ingonyama bagithi Baba

Sithi uhm ingonyama

Nants ingonyama bagithi baba

Sithi uhhmm ingonyama

Ingonyama

Siyo Nqoba

Ingonyama

Ingonyama nengw' enamabala»

Η μετάφραση της εισαγωγής στα ελληνικά έχει ως εξής: «Εδώ έρχεται ένα λιοντάρι, πατέρα / Ω ναι, είναι ένα λιοντάρι / Εδώ έρχεται ένα λιοντάρι, πατέρα / Ω ναι, είναι ένα λιοντάρι / Ένα λιοντάρι / Πρόκειται να νικήσουμε / Ένα λιοντάρι / Ένα λιοντάρι και μια λεοπάρδαλη έρχονται σε αυτό το ανοιχτό μέρος».