Σούδα: Προσαγωγή 36χρονου Γεωργιανού για κατασκοπεία 

Στη σύλληψη 36χρονου Γεωργιανού προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα. Ερευνώνται φωτογραφίες από τη ναυτική βάση.

Στην προσαγωγή ενός 36χρονου υπηκόου Γεωργίας προχώρησαν οι ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση κατασκοπείας που σχετίζεται με τη ναυτική βάση της Σούδας. Ο άνδρας εντοπίστηκε τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου και προσήχθη για περαιτέρω έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες τελούσε υπό διακριτική παρακολούθηση από στελέχη της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Είχε ταξιδέψει από την Κρήτη στην Αθήνα και επανήλθε εκ νέου στο αεροδρόμιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί αν επρόκειτο να αναχωρήσει ή αν ανέμενε την άφιξη άλλου προσώπου.

Κατά τις ίδιες πηγές, από τις 10 Φεβρουαρίου διέμενε σε ξενοδοχείο με θέα προς τη ναυτική βάση της Ναυτική Βάση Σούδας, ενώ φέρεται να ζήτησε αλλαγή δωματίου ώστε να εξασφαλίσει καλύτερο οπτικό πεδίο προς τον ναύσταθμο. Στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκαν φωτογραφίες των εγκαταστάσεων, ενώ εξετάζεται εάν έχει καταγράψει και κινήσεις του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, το οποίο βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή.

Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν ομοιότητες με την υπόθεση 26χρονου υπηκόου Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για κατασκοπεία, επίσης με επίκεντρο τη Σούδα. Εκείνος φέρεται να φωτογράφιζε τη ναυτική βάση και τις κινήσεις πολεμικών πλοίων, έχοντας μισθώσει δωμάτιο με θέα στον ναύσταθμο, πληρώνοντας σε μετρητά για μακρά διαμονή.

Δύο ημέρες πριν από εκείνη τη σύλληψη, οι αρχές στην Πάφο είχαν προχωρήσει στη σύλληψη περίπου 40χρονου υπηκόου Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος φερόταν να καταγράφει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο. Σε δικαστικά έγγραφα γινόταν αναφορά σε πιθανή επαφή του με τους Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης.

Επισήμως, οι δύο υποθέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο δεν έχουν συσχετιστεί. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι να συνδέονται με κοινό δίκτυο συλλογής πληροφοριών, με πιθανή καθοδήγηση από το Ιράν. Ενδεικτικό στοιχείο που εξετάζεται είναι ότι ο 36χρονος είχε επικοινωνήσει με το ίδιο ξενοδοχείο, στο οποίο είχε διαμείνει και ο 26χρονος Αζέρος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ