Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο διάδοχος γιος με το πρόβλημα και τη θεραπεία που χρειάστηκε να υποβληθεί

Ο υποψήφιος Αγιατολάχ χρειάστηκε να αποκτήσει «εμπειρία» και να υποβληθεί σε θεραπεία για να καταφέρει να αποκτήσει τον πολυπόθητο γιο. Πληροφορίες θέλουν το παιδί να σκοτώθηκε μαζί με τη μητέρα του στην επιδρομή του Σαββάτου.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονηθέντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, θεωρείται το επικρατέστερο φαβορί για την ανάληψη της κορυφαίας θέσης, σε αντικατάσταση του δολοφονημένου πατέρα του.

Όμως τώρα όσο ο σκληροπυρηνικός όπως χαρακτηρίζεται διάδοχος «βγαίνει» στο προσκήνιο, άλλο τόσο ανασύρονται και καλά κρυμμένα μυστικά του, αρκετά προσωπικά.

Ο 56χρονος σήμερα Μοτζτάμπα, φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ανικανότητας και μάλιστα χρειάστηκε να υποβληθεί σε σειρά θεραπειών στα νοσοκομεία Ουέλινγκτον και Κρόμγουελ του Λονδίνου, σύμφωνα με διπλωματικές διαρροές που δημοσιεύθηκαν από το WikiLeaks στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και παρουσιάζει η New York Post.

