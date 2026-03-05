Εν μέσω του πολέμου στον Κόλπο, διεξάγονται καλλιστεία για καμήλες με botox και υαλουρονικό

Mέσα στους καπνούς του πολέμου και στις βομβιστικές επιθέσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, διεξήχθησαν καλλιστεία ομορφιάς για καμήλες.

Κι αν αυτό δεν ξαφνιάζει, υπάρχει και δεύτερη σοκαριστική πτυχή στο θέμα, καθώς πολλά ζώα που συμμετείχαν στο «Camel beauty show festival» έχουν υποστεί για αισθητικούς λόγους μία πρωτόγνωρη μορφή κακοποίησης με ενέσιμα εμφυτεύματα για καλλωπισμό!

