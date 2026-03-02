Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

Τη δύναμη πυρός που χρησιμοποιεί εναντίον των εχθρών της «διαφημίζει» με βίντεο η Τεχεράνη.

Επίδειξη δύναμης σε στρατιωτικό αλλά και προπαγανδιστικό επίπεδο κάνει το Ιράν. Μετά τα απανωτά χτυπήματα στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου η Τεχεράνη έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους.

Στα πλάνα που έδειξε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Fars φαίνονται δεκάδες drones σε υπόγεια τούνελ αλλά και ιρανικοί πύραυλοι τοποθετημένοι σε εκτοξευτές. Οι τοίχοι σε αυτά τα τούνελ είναι καλυμμένοι με ιρανικές σημαίες και σε κάποιο σημείο είναι κρεμασμένη και μία φωτογραφία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr