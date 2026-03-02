Νέος συναγερμός στην Κύπρο: Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη

Ήχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη από τη βρετανική βάση.

Σε λειτουργία τέθηκαν οι σειρήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου της Κύπρο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Είχε προηγηθεί το χτύπημα από μη επανδρωμένο drone του Ιράν, σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Λεμεσού, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, εν μέσω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ηχήσει οι σειρήνες και έχουν θεαθεί να απογειώνονται πολεμικά αεροσκάφη. Δευτερόλεπτα αργότερα, ήχησε συναγερμός στο πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς τα ραντάρ εντόπισαν «ύποπτα αντικείμενα» στον εναέριο χώρο. Δόθηκε εντολή άμεσης εκκένωσης του αεροδρομίου.

Οι βρετανικές βάσεις φαίνεται πως έχουν αποστείλει εκ νέου μήνυμα στα μέλη του προσωπικού τους και στις οικογένειες τους, όπως παραμείνουν στις οικίες τους λόγω απειλής ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ακύρωση πτήσεων EasyJet προς την Κύπρο μέχρι την Πέμπτη

Την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πτήσεών της από τη Βρετανία προς την Κύπρο έως και την Πέμπτη ανακοίνωσε η EasyJet, επικαλούμενη επιχειρησιακούς λόγους.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αεροπορικής εταιρείας, οι επιβάτες που επηρεάζονται έχουν ήδη ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα είτε επανακράτησης σε επόμενη διαθέσιμη πτήση είτε πλήρους επιστροφής χρημάτων.

Οι ακυρώσεις αφορούν δρομολόγια από βρετανικά αεροδρόμια με προορισμό τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανεξετάσει το πτητικό της πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, συνιστά στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής της πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται εφόσον υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από την εταιρεία.

