Η CIA και οι μυστικές υπηρεσίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο χτύπημα των ΗΠΑ-Ισραήλ που προκάλεσαν τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το χτύπημα του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, που προκάλεσε τον θάνατο του ανώτατου ισλαμικού ηγέτη της χώρας, πυροδοτήθηκε αφού η CIA αποκάλυψε πληροφορίες σχετικά με μια μυστική συνάντηση στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχει ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σε κοινό αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα το Σάββατο (28/2), μια κίνηση που έχει πυροδοτήσει ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οδήγησε στον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών.

Πώς ο Τραμπ «έπιασε» στον ύπνο τον Χαμενεΐ

Η CIA και οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία της επιχείρησης του Τραμπ με την ονομασία «Operation Epic Fury». Η υπηρεσία εξασφάλισε πληροφορίες που έδειχναν ότι ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι επρόκειτο να συναντηθούν με τον Χαμενεΐ στο παλάτι του, στην καρδιά της Τεχεράνης, το πρωί του Σαββάτου.

Ο Τραμπ και οι Ισραηλινοί ηγέτες αποφάσισαν να επισπεύσουν τον χρόνο της επίθεσης, αιφνιδιάζοντας πλήρως το καθεστώς, σύμφωνα με τους The New York Times. Το παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργήθηκε από την έγκαιρη γνώση της CIA για το πού βρισκόταν ο Χαμενεΐ οδήγησε στη δολοφονία του ηγέτη του Ιράν που κυβερνούσε τη χώρα για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Πηγές αποκάλυψαν ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ αρχικά σχεδίαζαν να εξαπολύσουν την επίθεση υπό το κάλυμμα της νύχτας. Αντ’ αυτού, μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ στις 6 το πρωί, μεταφέροντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας. Οι πύραυλοι έπληξαν το παλάτι του Αγιατολάχ λίγες ώρες αργότερα στην Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας βρίσκονταν σε άλλο τμήμα του κτηρίου.

Δύο υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί ηγέτες, ο υποναύαρχος Αλί Σαμχανί και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης υποστράτηγος Μοχαμάντ Πακπούρ, καθώς και τέσσερα στενά μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ, σκοτώθηκαν επίσης στα πλήγματα στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου.

Τα αντίποινα του Ιράν

Παρά την ταχεία επιτυχία του πλήγματος του Τραμπ κατά της ιρανικής ηγεσίας, το χάος και ο θάνατος εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με αντίποινα από την Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών βάσεων.

Οι Φρουροί της Ιρανικής Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο ως αντίποινα για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, εξαπολύοντας παράλληλα επιθέσεις με drones σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τα κρατικά μέσα μετέδωσαν ανακοίνωση που ανέφερε ότι το USS Abraham Lincoln δέχθηκε επίθεση με «τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους». Το Πεντάγωνο αργότερα αρνήθηκε ότι το Lincoln επλήγη, αλλά δήλωσε ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι που «δεν πλησίασαν καν».

Το Ιράν ανταπέδωσε επίσης με σειρά επιθέσεων σε γειτονικά κράτη του Κόλπου, με εκρήξεις να ακούγονται στο Κατάρ, στο Ισραήλ, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στο Ιράκ, στο Ομάν και στη Σαουδική Αραβία.

