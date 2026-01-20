«Διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις μου», λέει η Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Τι απάντησαν Στραβελάκης-Καραμήτρου

Με ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι οι δηλώσεις της για τις αμβλώσεις διαστρεβλώθηκαν από τα ΜΜΕ. Τι της απάντησαν Καραμήτρου και Στραβελάκης.

Η Μαρία Καρυστιανού λίγες ώρες μετά τα όσα είπε στο OPEN και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η θέση της για το θέμα των αμβλώσεων, έκανε νέα ανάρτηση με την οποία αναφέρει ότι οι δηλώσεις της διαστρεβλώθηκαν.

Μάλιστα, τόνισε ότι «τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποσιώπησαν όλα τα θεσμικά ζητήματα» που έθεσε. Στην ανάρτηση της αναφέρει: «Ανέμενα στωικά χθες μέχρι το βράδυ, παρακολουθώντας την πλήρη "απογύμνωση" των Μέσων Ενημέρωσης.

Δυστυχώς η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης (με ελάχιστες εξαιρέσεις που οφείλω να αναγνωρίσω) ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ που ανέδειξε η χθεσινή συνέντευξή μου στους κ.κ. Στραβελάκη και Καραμήτρου, και εστίασε ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΑ στην άκαιρη ερώτηση περί αμβλώσεων, που οι ερωτώντες δημοσιογράφοι έκριναν πιο σημαντική στις προτεραιότητές τους από τα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας, δηλαδή τα τεράστια σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η συνεχής θεσμική εκτροπή, η εξόντωση των αγροτών, η ακρίβεια και η φτωχοποίηση των πολιτών, η κατάρρευση της Υγείας και της Παιδείας, και τόσα άλλα σημαντικά θέματα που βιώνουμε.

Η χθεσινή απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε ΣΚΟΠΙΜΩΣ από όσους βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησής μου και συμπράττουν αδίστακτα στο πολιτικό συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα μου.

Κανένα ανθρώπινο δικαίωμα ΔΕΝ τίθεται σε διαβούλευση, ΔΕΝ αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά ΟΥΤΕ και πεδίο πολιτικών παιχνιδιών, όπως κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν.

Όσοι βάλλουν εναντίον μου με αφορμή ένα πολυδιάστατο ιατρικό και νομικό θέμα για το οποίο ο νομοθέτης έχει ήδη προβλέψει, δεν νοιάζονται ούτε για τη θέση της γυναίκας σήμερα, ούτε για τα προβλήματά της, ούτε για τη στήριξη της μητρότητας, ούτε για την υπογεννητικότητα, ούτε για το δημογραφικό πρόβλημα, ούτε για τα δικαιώματα των παιδιών, ούτε για την οικογένεια και την επιβίωσή της!

Ούτε έχουν σκεφθεί γιατί οδηγείται μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι στην άμβλωση, πόσο μάλλον για τη βιοηθική.

Το βασικό για αυτούς ήταν και είναι να ανακοπεί με κάθε τρόπο και μέσο η εντατική "κυοφορία" ενός μεγάλου κινήματος, που μπορεί να αλλάξει τη συζήτηση και να θέσει την κοινωνία και πάλι στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και της λήψης αποφάσεων.

Η ανάγκη δημόσιου διαλόγου, στην οποία αναφέρθηκα, αφορά τα πραγματικά κοινωνικά αίτια που οδηγούν χιλιάδες γυναίκες σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη απόφαση: την ελλιπή ενημέρωση των νέων, την απουσία συστηματικής σεξουαλικής αγωγής, την περιορισμένη πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης και, κυρίως, τα κενά της κοινωνικής πρόνοιας.

Για τον λόγο αυτόν, ο ουσιαστικός διάλογος πρέπει να στραφεί: στη δημιουργία ολοκληρωμένων δομών κοινωνικής πρόνοιας για εγκύους και νέες μητέρες, στη δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και αντισύλληψης, στη στήριξη της μονογονεϊκής οικογένειας, σε επιδόματα και υπηρεσίες που επιτρέπουν σε μια γυναίκα να μη διχάζεται ανάμεσα στην κύηση και στην εργασία ή στις σπουδές της.

Η δημογραφική και υπαρξιακή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα δεν μπορεί να απαντηθεί με περιορισμούς δικαιωμάτων, αλλά με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που προσφέρει πραγματικές επιλογές και αληθινή στήριξη στον πολίτη.

Η ελευθερία της γυναίκας γίνεται ουσιαστική μόνο όταν συνοδεύεται από οικονομική ασφάλεια, πρόσβαση στην Υγεία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και προστασία της μητρότητας.

Αυτή είναι η διαβούλευση που οφείλουμε να ανοίξουμε: μια συζήτηση για όρους δημόσιας υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και σεβασμού των θεσμών, ώστε καμία γυναίκα να μη φτάνει σε αδιέξοδο από φόβο, άγνοια ή εγκατάλειψη.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις γυναίκες, στα παιδιά και στο μέλλον της χώρας, πιστεύω σε μια κοινωνία που θα τις στηρίζει μέσα από την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη, και όχι βέβαια μέσα από διχασμούς.

Σας ευχαριστώ».

Η απάντηση Στραβελάκη-Καραμήτρου

Οι παρουσιαστές της εκπομπής «10 παντού» στους οποίους μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, σχολίασαν την ανάρτησή της. Αρχικά ο Νίκος Στραβελάκης τοποθετήθηκε λέγοντας: «Επειδή μας αφορά, θέλω να απαντήσω. Λέει η κ. Καρυστιανού ότι υποβάλαμε άκαιρη ερώτηση... Άκαιρες ερωτήσεις στις συνεντεύξεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν απαντήσεις που τίθενται υπό την κρίση των πολιτών. Εμείς την ρωτήσαμε για όλα τα θέματα. Η ίδια δεν απάντησε... Στο συγκεκριμένο ζήτημα (αμβλώσεις) επέλεξε να απαντήσει και μάλιστα είπε, κατά των αμβλώσεων, αλλά υπέρ των ομόφυλων ζευγαριών. Εμείς τα ρωτήσαμε όλα. Δεν το είπε κατά λάθος. Είναι η άποψή της και είναι σεβαστή. Σήμερα λέει κάτι άλλο. Σεβαστό επίσης... Η ίδια κρίνεται από τους πολίτες. Δεν υπάρχει ούτε παγίδευση, ούτε δικτατορία. Αυτά τα οποία ακούω περί ανθρωποφαγίας, τα πετάω στα σκουπίδια».



Από την πλευρά της η Μήνα Καραμήτρου είπε: «Η κ.Καρυστιανού απάντησε, αυτή είναι η θέση της. Την αλήθεια της δεν δίστασε ποτέ να την πει. Θεωρώ ότι και χθες ρωτήθηκε για κάποια πράγματα και είπε την αλήθεια της και αυτή την αλήθεια της θέλω και απαιτώ μέχρι το τέλος να συνεχίσει να την λέει, σε οτιδήποτε!».

