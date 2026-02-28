Ο Eddie Dark επιστρέφει με τον τρίτο του δίσκο από την Inner Ear

Το «Touch My Elekroniks» του Eddie Dark κυκλοφορεί ψηφιακά από τις 27 Φεβρουαρίου και σε βινύλιο στις 20 Απριλίου από την Inner Ear.

Ίσως το πιο δύσκολο πράγμα για ένα νεκρό αγόρι, είναι το γεγονός ότι είναι ένα νεκρό αγόρι.

Στο «Touch My Elekroniks» ο Eddie Dark δεν έχει συναισθήματα, έχει απλά μπλεγμένα καλώδια που κάνουν την σύνδεση με τον κόσμο γύρω του αδύνατη.

Ένας δίσκος για όσους στοιχειώνουν τα after, ψάχνοντας το θάρρος απλά να γυρίσουν σπίτι.

10 κραυγές βοήθειας για τεράστια ηχοσυστήματα.

