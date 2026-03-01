«Ζούγκλα»: Για όλους εμάς, τα θηρία της πόλης

To Gazzetta άκουσε τον νέο δίσκο, «Ζούγκλα», του ράπερ «12ος Πίθηκος». Το soundtrack της πόλης, για εμάς, τα θηρία!

Σε αυτή τη ζούγκλα τα θηρία ήρθαν σε εμάς και όχι εμείς σε αυτά. Εδώ δεν υπάρχει πυκνή βλάστηση, οξυγόνο και άγνωστοι ήχοι. Εδώ το τσιμέντο, τα ηλεκτροφόρα σύρματα, τα σπασμένα πεζοδρόμια, τα σκοτεινά, ελάχιστα φωτισμένα, στενά, οι άνθρωποι κάτω από ασθενικά φώτα, από πορτοκαλί λάμψεις, τα σκουριασμένα μέταλλα, το τηλεοπτικό γυαλί και το ψηφιακό δίκτυ των apps, συνθέτουν τον στίβο μάχης, το πολεμικό πεδίο στο οποίο ο άνθρωπος της πόλης πρέπει να πολεμήσει, να νικήσει, να επιβιώσει. Κι αν χάσει; Αν χάσει υπάρχει ο φυσικός θάνατος και ο ονειρικός, αυτός που σε πάει εκεί που βλέπεις τα όνειρά σου να σκοτώνονται. Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα και καλώς σας ξαναβρήκαμε κυρίες και κύριοι.

Ο «12ος Πίθηκος» είναι ακόμα άπιαστος και στο δυστοπικό μέλλον που μας εγγυώνται οι βάρβαροι πολιτικοί και τα σκυλιά τους, το ραπ του είναι πρόκληση, ρίσκο, ελπίδα, φαινόμενο που επαναλαμβάνεται και επιμένει να φυτρώνει μέσα στην παραίτηση, τη στεναχώρια, την απελπισία μας. Αυτός ο ράπερ ανήκει στις πρώτες μας ανακαλύψεις και κάθε του δουλειά είναι ανακάλυψη του εαυτού και των εμπειριών μας. Στη ζούγκλα που ζούμε γινόμαστε θηρία για να σώσουμε -προσπαθούμε- τον άνθρωπο μέσα μας. Και έρχεται αυτός ο τύπος και μας δίνει το soundtrack της πόλης, το άλμπουμ «Ζούγκλα».

Ένα γηπεδικό σύνθημα με διάρκεια και ουσία



Ο τρόπος που ραπάρει αυτός ο τύπος έχει κάτι που δεν μπορείς να αρνηθείς: απλότητα και αμεσότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο στο εν λόγω μουσικό είδος, όπως και σε κάθε μεγάλη τέχνη. Και πώς το πετυχαίνει αυτό ο «12ος Πίθηκος»; Με τον τρόπο που παραδίδει τα λόγια και το καθαρό μουσικό παρασκήνιο που του δίνει χώρο να αφηγηθεί, να συνομιλήσει με τον ακροατή και να ξεδιπλώσει το flow και το καλά υπολογισμένο πάτημά του στο μπιτ. Ο ράπερ αυτός ανήκει στη συνομοταξία αυτών που ξεχωρίζουν αμέσως, από τις πρώτες ρίμες και τους πρώτους ήχους.

Σε αυτό το άλμπουμ όλα τα προηγούμενα είναι καλά φροντισμένα. Κι ενώ σου δίνει την εντύπωση μιας ωραίας επανάληψης, έρχονται οι στίχοι και οι έντονα υπογραμμισμένοι κλασικοί ραπ δρόμοι που κάνουν τη δουλειά του αξιοπρόσεκτη και άξια ακρόασης. Η κοινωνική, πολιτική, ανθρωπιστική, του ματιά περνάει μέσα στη σύνθεση και στην ερμηνεία και στο τέλος έχει αυτό το αποτέλεσμα: ένα γηπεδικό σύνθημα που διαρκεί, έχει ουσία, ανθεκτικότητα και άμεση ανταπόκριση στο κοινό αίσθημα. Αν θέλαμε να προσδιορίσουμε τον τρόπο απεύθυνσης, την καλλιτεχνική του έκφρασή, θα λέγαμε ότι εδώ έχουμε ένα πολιτικό, in your face, ραπ που ισορροπεί πάνω σε γλυκόπικρες μελωδίες και κάνει τον ακροατή να εξάπτεται και να συγκινείται την ίδια στιγμή.

Η ευαίσθητη ψυχή του «12ου πίθηκου»



Το άλμπουμ αποτελείται από 14 κομμάτια και η δύναμη του στίχου ορίζει την ουσία της «Ζούγκλας». Η ασταμάτητη ανησυχία του «12ου Πιθήκου» για τα κοινωνικά, οικονομικά, υπαρξιακά αδιέξοδα, την καταστολή που όλο και μεγαλώνει, τις εσωτερικές μας πληγές που δεν επουλώνονται εύκολα, την επικαιρότητα που σε τραυματίζει και αποκτηνώνει, την ελπίδα που τρεμοσβήνει, αυτά πάνε από τη σκέψη στον λόγο και στην ένωση με τη ραπ μουσική. Κάθε κομμάτι έχει πάθος, καλά χτισμένη αφήγηση και τη σιγουριά της ευαίσθητης ψυχής του 12ου. Για λεπτομέρειες της δουλειάς διαβάζουμε από το rapnroll: Τη μουσική παραγωγή να υπογράφουν οι Rjay & BoyPanda. Τη μίξη και το mastering του δίσκου ανέλαβε ο Mateos Nps για το Εμείς Studio. Συμμετέχουν οι Hatemost (Βήτα Πεις), Άσαρκος (Βήτα Πεις), ΛΕΞ, DJ Waif (2ΚΓ), Dani Gambino & Wang. Το εξώφυλλο επιμελήθηκε ο Θεόφιλος. Σε ρόλο executive producer ήταν ο Mateos Nps. Κυκλοφορεί από την Stay Independent και μπορείτε να το ακούσετε στην πλατφόρμα του Spotify.

