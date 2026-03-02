Να ήταν η αγάπη θάλασσα…

Το Gazzetta άκουσε τον νέο δίσκο, «Έχω μια θάλασσα αγάπη» (Melodica Art Productions), της Ρίτας Αντωνοπούλου. Η μουσική είναι του Σταύρου Σιόλα.

Ήταν κάποτε η θάλασσα μέσα μου και μπροστά μου, πίσω μου, πάνω μου! Ναι, ο ουρανός είχε ενωθεί με το άχρονο μπλε που μας γέννησε και μας σμίλεψε στα γυμνά μοναστήρια των βράχων. Δεν ξέραμε ακόμα τη γλώσσα μας και με τους ήχους, τα σημάδια των καιρών πορευόμασταν. Ασυναίσθητα εντοπίσαμε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και τον σταυρό μας κάναμε χωρίς να λέμε προσευχές, μόνο ανείπωτες ευχές. Η λαλιά ήρθε από τη γη και το πέταγμα των πουλιών και η ροή από το πέλαγος το αιώνιο, το Ιόνιο, του Αιγαίου, το Κρητικό, το παγκόσμιο. Οι γεμάτες αρμύρα πέτρες έβαλαν το σημάδι τους στην παραλία, στις αμμουδιές του άφυλου ανθρώπου και σχημάτισαν την πρώτη λέξη που περίμενε να διαβαστεί.

Και τότε τα τέσσερα πόδια έγιναν δύο και μια Παναγία θαλασσινή μπήκε στο κορμί του Ομήρου και στα μάτια της Σαπφούς. Η ακοή ήταν η αντήχηση του κλάματος του πρώτου παιδιού και η γεύση αυτό που έδωσε η περιέργεια της αφής. Άμμος, αλάτι, νερό. Η σιωπή έβαλε τις γραμμές, η φύση τους στίχους και η λύρα φεγγάρι-ήλιος τη μουσική. Ο θεϊκός αγγελιαφόρος τίναξε τη χορδή και όλα συνέβησαν για πρώτη φορά. Η πανέμορφη τραγουδίστρια είχε γεννηθεί! Την έλεγαν Ρίτα Αντωνοπούλου και κρατούσε το άλμπουμ «Έχω μια θάλασσα αγάπη» (Melodica Art Productions).

Τη φωνή της τη βλέπεις στο βλέμμα σου!



Ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρει κάποιος την εν λόγω τραγουδίστρια και ακούει, μετά από παραίνεση τρίτου, αυτόν τον δίσκο. Το πρώτο πράγμα που θα καταλάβει, νιώσει, είναι η ευψυχία της φωνής. Στην περίπτωση της Αντωνοπούλου παρατηρούμε το εξής: η φωνή στέκεται μόνη της στον ουρανό της δημιουργίας, της έκφρασης και την ίδια στιγμή είναι το δεύτερο δέρμα της. Ο τρόπος που παραδίδει τους στίχους και ο χειρισμός του βασικού ερμηνευτικού της εργαλείου, καθιστούν την εν λόγω κυρία γονέα και παιδί στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο παρόν, παρελθόν και μέλλον. Τη φωνή της τη βλέπεις μέσα στο βλέμμα σου και το πώς αυτή γεμίζει της καθημερινότητας το κενό. Τη φωνή της τη νιώθεις να κρατά το χέρι της μητέρας της, τη μήτρας της και να πορεύεται στις γειτονιές και στις ακρογιαλιές του κόσμου. Η Ρίτα Αντωνοπούλου είναι το καλλιτεχνικό, μουσικό, πέρασμα και η γέφυρα μαζί!

Στο άλμπουμ «Έχω μια θάλασσα αγάπη» έρχεται με μεταξένια λάβαρα και λουλούδια στο χέρι. Η φωνή της χτυπά τα ταμπούρλα και ανεμίζει τα υφάσματα του κόσμου τούτου. Σε αυτόν τον ερμηνευτικό δρόμο βγάζει πάθος, μάτια που γελούν και τραγουδιστά λόγια που παρηγορούν και δίνουν ελπίδα. Αν υπάρχει εκεί έξω θάλασσα πλατιά, εδώ υπάρχει μια θάλασσα αγάπη.

Το καλοκαιρινό ηχοτοπίο



Το άλμπουμ αποτελείται από οκτώ τραγούδια και είναι ο λυρισμός, ο ρομαντισμός, η ευαισθησία και η συγκίνηση που ορίζουν τη συμπεριφορά, την ταυτότητα, αυτής της δουλειάς. Ο Σταύρος Σιόλας υπογράφει τη μουσική και φροντίζει να ταξιδέψει τον ακροατή σε αποκαλυπτικές, ολοκληρωτικές, νοητικές εικόνες. Το πιάνο να δίνει τα λαμπερά χρώματά του στους στίχους και οι ηλεκτρισμένες κιθάρες τη δύναμή τους. Παιχνιδιάρικα, ηλεκτρονικά μοτίβα να σε παρασέρνουν σε νωχελικούς χορούς και παραδοσιακά πνευστά να σε μεταφέρουν στις παραδόσεις τόπων που τα ξωτικά και οι νεράιδες κυριαρχούν, ζουν, γλεντούν. Και μετά τα κρουστά που καθαρίζουν το τοπίο για να φτιάξουν νέα ζωή, νέα ταξίδια, οι αλύγιστες φωνές. Και μετά όλα μαζί να δημιουργούν το καλοκαιρινό ηχοτοπίο για να γεννηθεί το καλοκαίρι

Η μουσική σύνθεση δίνει ευκαιρίες για πολλά «πατήματα» στη φωνή της Ρίτας Αντωνοπούλου. Άλλοτε ακροπατώντας, άλλοτε με ελαφρύ πάτημα, άλλοτε με αποφασιστικό και άλλοτε με ξέγνοιαστο βήμα, έτσι προχωρά και ερμηνεύει αυτή η σπουδαία κυρία. Στιχουργικά έχει φροντίσει δύο κομμάτια, ενώ τα υπόλοιπα έχουν λόγια των Σταύρου Σιόλα, Μαρίας Γράμμη, Νάσου Αρώνη, Μαρίτας Αλημίση. Σε δύο τραγούδια έχουμε και ερμηνευτική συμμετοχή από τους Μίλτο Πασχαλίδη, Σταύρο Σιόλα. Ο δίσκος «Έχω μια θάλασσα αγάπη» έχει μόνο αγάπη να δώσει και αυτό είναι πάντα μοναδικό, πάντα όμορφο.

INFO

Ρίτα Αντωνοπούλου

Δίσκος

«Έχω μια θάλασσα αγάπη»

Μουσική: Σταύρος Σιόλας.

Ο δίσκος κυκλοφορεί σε 300 αριθμημένα συλλεκτικά βινύλια

από τη Melodica Art Productions.

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications

*Η Ρίτα Αντωνοπούλου σε Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ