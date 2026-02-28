Σύσταση της ελληνικής πρεσβείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τους Έλληνες πολίτες: «Μείνετε στα σπίτια σας»

Η ελληνική πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάλεσε τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κάλεσε τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή και τις απεργίες που σημειώθηκαν στα ΗΑΕ, η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε ασφαλείς τοποθεσίες, να αποφύγουν κάθε περιττό ταξίδι και να ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Ο εναέριος χώρος των ΗΑΕ είναι σήμερα κλειστός. Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αριθμό τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +971 50 3901820», αναφέρει στην ενημέρωσή της, η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

