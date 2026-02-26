Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας, στις 21 Φεβρουαρίου, τα στοιχεία της Ethnologue σκιαγραφούν τη σημερινή παγκόσμια γλωσσική εικόνα
Περισσότερες από 7.000 γλώσσες μιλιούνται σήμερα παγκοσμίως. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας, τα στοιχεία της Ethnologue αποτυπώνουν τη διεθνή γλωσσική κατάταξη, με την ελληνική να βρίσκεται στην 96η θέση μεταξύ των 200 πιο ομιλούμενων γλωσσών.
