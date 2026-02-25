Ρέθυμνο: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στον κτηνοτρόφο που του έκοψαν τη γλώσσα

Ο 70χρονος περιγράφει πώς επέζησε από πυροβολισμούς και βασανιστήρια σε υπόθεση που εξετάζεται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία για την άγρια επίθεση σε βάρος 70χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλάδενδρο Ρεθύμνου, με βίντεο από κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν καρέ καρέ την καταδρομική ενέργεια του κουκουλοφόρου δράστη.

Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να προσεγγίζει τη στάνη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, να κινείται προσεκτικά στον χώρο και να παραμονεύει για ώρες μέχρι να φτάσει το θύμα του. Η ενέδρα στήθηκε μεθοδικά, ενώ οι κινήσεις του δείχνουν πως γνώριζε καλά την ύπαρξη καμερών και προσπάθησε να μην αποκαλυφθεί.

Η στιγμή της ενέδρας και η επίθεση

Σε δεύτερο βίντεο, ο 70χρονος φαίνεται να παρκάρει στο ποιμνιοστάσιο και να κατευθύνεται προς το εσωτερικό, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι τον περιμένει ο δράστης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακολουθεί η επίθεση που θα τον αφήσει βαριά τραυματισμένο, με τον κουκουλοφόρο να διαφεύγει κλείνοντας την πόρτα και σβήνοντας τα φώτα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε τον κτηνοτρόφο και να του προκάλεσε σοβαρά βασανιστήρια, φτάνοντας στο σημείο να του κόψει τη γλώσσα πριν αποχωρήσει από το σημείο. Ο 70χρονος, αιμόφυρτος και σε κρίσιμη κατάσταση, κατάφερε να λυθεί και να ειδοποιήσει τον γιο του, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή του.

Οι Αρχές εξετάζουν ως βασικό κίνητρο την εμπλοκή του θύματος σε υπόθεση εντοπισμού χασισοφυτείας στην περιοχή. Οι δράστες φέρονται να τον θεώρησαν υπεύθυνο και επιχείρησαν να τον τιμωρήσουν με τον πιο βίαιο τρόπο. Αρχικά είχαν εξεταστεί και κτηματικές διαφορές, ωστόσο η πορεία της έρευνας οδήγησε σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Η μαρτυρία του θύματος

Ο 70χρονος μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, περιγράφοντας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τα όσα έζησε. Όπως είπε, ο δράστης φορούσε κουκούλα, στρατιωτική φόρμα και γάντια, ενώ περίμενε επί περίπου δύο ώρες να φτάσει στο υπόστεγο. Όταν τον πλησίασε, τον χτύπησε, τον πυροβόλησε και τον βασάνισε, πιστεύοντας ότι τον είχε αφήσει νεκρό.

Ο ίδιος προσποιήθηκε ότι δεν αναπνέει για να απομακρυνθεί ο δράστης, ενώ κατάφερε να ειδοποιήσει τους δικούς του μέσα σε λίγα λεπτά. Νοσηλεύτηκε επί μήνες σε νοσοκομεία της Κρήτης, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, και σήμερα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι πίσω από την επίθεση κρύβονται τα ίδια πρόσωπα που, όπως υποστηρίζει, είχαν εμπλακεί και σε παλαιότερη επίθεση κατά του γιου του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης εντολέων.

