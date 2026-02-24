Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2,3 εκατ. ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2,3 εκατ. ευρώ στην κλήρωση του Τζόκερ την Τρίτη (24/2).

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (24/02), η κλήρωση του Τζόκερ, η οποία μοίραζε 2,3 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία (5+1).

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 3032 είναι οι εξής: 4, 15, 26, 30, 43 και Tζόκερ ο αριθμός 9.

Τζακ ποτ σημειώθηκε τόσο στην πρώτη κατηγορία (5+1 επιτυχίες) όσο και στην δεύτερη (5). Βρέθηκαν 8 δελτία με 4+1 επιτυχίες που κερδίζουν από 2.500 ευρώ.

Τζόκερ: Δείτε την κλήρωση της Τρίτης (24/02)

Πώς καταβάλλονται τα κέρδη

Στην πρώτη κατηγορία (5+1), το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών, εφόσον υπάρξουν. Στη δεύτερη κατηγορία (5 σωστοί αριθμοί), το έπαθλο έχει καθοριστεί στα 100.000 ευρώ μικτά ανά νικητή, με ανώτατο συνολικό όριο καταβολής τα 2 εκατ. ευρώ. Αν οι νικητές της δεύτερης κατηγορίας είναι έως 20, λαμβάνουν ο καθένας το πλήρες ποσό. Σε περίπτωση που ξεπεράσουν τους 20, το συνολικό ποσό των 2 εκατ. ευρώ μοιράζεται ισόποσα. Ενδεικτικά, με 25 νικητές, το έπαθλο διαμορφώνεται στα 80.000 ευρώ μικτά ανά δελτίο.

Οι αλλαγές στα έπαθλα

Μετά και την αύξηση της τιμής της στήλης, το ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία ξεκινά πλέον από 1 εκατ. ευρώ μικτά, αντί για 600.000 ευρώ που ίσχυε παλαιότερα. Παράλληλα, η δεύτερη κατηγορία παραμένει σταθερά στα 100.000 ευρώ μικτά ανά νικητή, με το προβλεπόμενο ανώτατο όριο.

