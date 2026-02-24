Η Team TCL κατέκτησε πολλαπλά μετάλλια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026

Οι αθλητές-μέλη της Team TCL, κατέκτησαν πολλαπλά μετάλλια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις που σηματοδότησαν ορόσημο στην καριέρα τους.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί στιγμή υπερηφάνειας τόσο για τους ίδιους όσο και για την Team TCL, στο πλαίσιο του ρόλου της TCL ως Επίσημου Παγκόσμιου Χορηγού των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στις κατηγορίες Οικιακού Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού και Οικιακών Συσκευών.

Η Ebba Andersson κατέκτησε τέσσερα (4) μετάλλια συνολικά, ενώ ακολουθούν οι Eileen Gu, Frida Karlsson και Jonna Sundling οι οποίες κατέκτησαν από τρία (3) μετάλλια στα αγωνίσματα τους. Δύο (2) μετάλλια κατέκτησε η Xu Mengtao και από ένα (1) μετάλλιο οι Jack και Quinn Hughes και η Joy Beune.

Ως παγκόσμιος ηγέτης στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και Νο1 brand Mini LED τηλεοράσεων παγκοσμίως για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η TCL παρουσίασε στη CES 2026 την κορυφαία ναυαρχίδα της, την SQD-Mini LED TV X11L, η οποία απέσπασε το Χρυσό Βραβείο “Innovative Display Technology” για την εξαιρετική χρωματική ακρίβεια, τη σταθερότητα απεικόνισης και τη συνολική της απόδοση. Με πρωτοποριακές τεχνολογίες εικόνας και ήχου, η TCL συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την εμπειρία θέασης, προσφέροντας στους φιλάθλους μια καθηλωτική εμπειρία που τους φέρνει πιο κοντά στη δράση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες εμπνέουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ξεπερνούν τα όριά τους, έτσι και η Team TCL τους ενθαρρύνει να αγκαλιάσουν το όραμά τους «Inspire Greatness». Το όραμα αυτό εκφράζεται όχι μόνο μέσα από τα προϊόντα της TCL που ξεπερνούν τη φαντασία, αλλά και μέσα από αθλητές που ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, καθώς και από ανθρώπους που τολμούν καθημερινά να δοκιμάζουν τα όριά τους.

Η TCL φέρνει αθλητές, φιλάθλους και οικογένειες πιο κοντά κατά τη διάρκεια του Milano Cortina 2026. Με την τεχνολογία της TCL στο Ολυμπιακό Χωριό, οι αθλητές μπορούσαν να χαλαρώσουν, να ξεκουράζονται και να μοιράζονται ξεχωριστές στιγμές με τους φίλους και την οικογένειά τους. Ως χορηγός του Athlete Moment, η TCL αξιοποίησε επίσης την τεχνολογία οθονών της, η οποία ήταν τοποθετημένη δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα στους αθλητές να συνδέονται με τις οικογένειες και τους φίλους τους αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, δημιουργώντας αυθεντικές στιγμές χαράς και γιορτής, μέσα στον παλμό της δράσης.

Σχολιάζοντας τη νίκη τους οι πρεσβευτές της TEAM TCL, ανέφεραν:

Η Frida Karlsson (Σουηδία, Cross-Country Skiing/Σκι Αντοχής) δήλωσε: «Πάντα υπάρχει πίεση στο υψηλότερο επίπεδο, όμως η πραγματική υπεροχή κατακτάται μόνο όταν ξεπερνάς τη ζώνη ασφαλείας σου. Η κατάκτηση του δεύτερου Ολυμπιακού μου μεταλλίου ήταν μια στιγμή που ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω, και ευχαριστώ την TCL που με εμπνέει να συνεχίζω να προχωρώ μπροστά και να πιστεύω στη δύναμη της επιμονής».

Η Jonna Sundling (Σουηδία, Cross-Country Skiing/Σκι Αντοχής) δήλωσε: «Το συναίσθημα της νίκης δεν παλιώνει ποτέ! Είμαι ιδιαίτερα περήφανη που εκπροσώπησα τη χώρα μου και κατέκτησα ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και ευχαριστώ την TCL για τη στήριξη στη διαδρομή μου μέχρι εδώ, καθώς και γιατί, μέσω της προηγμένης τεχνολογίας οθονών της, δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να νιώσουν το πάθος των χειμερινών αθλημάτων».

Η Ebba Andersson (Σουηδία, Cross-Country Skiing/Σκι Αντοχής) δήλωσε: «Αυτό το άθλημα επιβραβεύει τη συνέπεια, διαφορετικά δεν μπορεί να επιτευχθεί η υπεροχή. Το να βλέπω όλη την προετοιμασία μου να παίρνει σάρκα και οστά στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και είμαι ευγνώμων στην TCL για τη στήριξή της».

Η Joy Beune (Ολλανδία, Speed Skating/Πατινάζ Ταχύτητας) δήλωσε: «Είναι τιμή μου που κατέκτησα το αργυρό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και είμαι ευγνώμων για όλη τη στήριξη των αγαπημένων μου ανθρώπων και των συνεργατών μου που έκαναν αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Το να είμαι μέλος της Team TCL μου υπενθύμισε ότι η υπεροχή έχει να κάνει με την εμφάνιση και τη μεταφορά αυτής της νοοτροπίας στην καθημερινή ζωή».

Αναλυτικά, οι αθλητές-μέλη της Team TCL απέσπασαν συνολικά 18 Μετάλλια!!

8 Gold Medals:

• 1 x Eileen Gu (Freestyle Skiing Women’s Freeski Halfpipe)

• 2 x Frida Karlsson (Cross-Country Skiing Women’s 10km Interval Start Free / Cross – Country Skiing Women’s 10km + 10km Skiathlon)

• 1 x Jonna Sundling (Cross-Country Skiing Women’s Team Sprint Free)

• 1 x Ebba Andersson (Cross-Country Skiing Women’s 50km Mass Start Classic)

• 2 x Xu Mengtao (Freestyle Skiing Women’s Aerials)

• 2 x Jack Hughes and Quinn Hughes (Ice Hockey Men)

9 Silver Medals:

• 2 x Eileen Gu (Freestyle Skiing Women’s Freeski Big Air / Freestyle Skiing Women’s Freeski Slopestyle)

• 2 x Ebba Andersson (Cross – Country Skiing Women’s 10km Interval Start Free / Cross – Country Skiing Women’s 10km + 10km Skiathlon)

• 1 x Jonna Sundling (Cross – Country Skiing Women’s Sprint Classic)

• 3 x Frida Karlsson, Jonna Sundling and Ebba Andersson (Cross-Country Skiing Women’s 4 x 7.5km Relay)

• 1 x Joy Beune (Speed Skating Women’s Team Pursuit)

1 Bronze Medal:

• 1 x Xu Mengtao (Freestyle Skiing Mixed Team Aerials)

