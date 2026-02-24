Κώστας Δόξας: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία – Ποινή φυλάκισης τριών ετών

Επιμέλεια:  Newsroom
Το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση. Toυ επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία κρίθηκε ο Κώστας Δόξας από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, σε υπόθεση που είχε πάρει δημοσιότητα από το 2021. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών, αποφασίζοντας την έκτιση τεσσάρων μηνών.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από μήνυση που κατέθεσε η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση, η οποία είχε καταγγείλει περιστατικά βίας και κακοποιητικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Κατά την απολογία του, ο τραγουδιστής αρνήθηκε τις κατηγορίες, μέσω του συνηγόρου του, Σπύρου Δημητρίου.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η πλευρά της καταγγέλλουσας, που εκπροσωπήθηκε από τους Νίκο Διαλυνά, Άρτεμη Διαλυνά και Νάσο Διαλυνά, εξέφρασε ικανοποίηση για την ετυμηγορία.

 

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο χωρισμός του πρώην ζευγαριού υπήρξε ιδιαίτερα επεισοδιακός. Σύμφωνα με όσα είχαν κατατεθεί στη Δικαιοσύνη, η μηνύτρια είχε προχωρήσει σε καταγγελίες για ξυλοδαρμό, βιαιότητα, καθώς και για προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά.

Η υπόθεση, μάλιστα, είχε λάβει ευρεία δημοσιότητα, εντασσόμενη στο ευρύτερο κύμα αποκαλύψεων για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που απασχόλησαν τα ελληνικά δικαστήρια τα τελευταία χρόνια.

