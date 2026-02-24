Κώστας Δόξας: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία – Ποινή φυλάκισης τριών ετών
Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία κρίθηκε ο Κώστας Δόξας από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, σε υπόθεση που είχε πάρει δημοσιότητα από το 2021. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών, αποφασίζοντας την έκτιση τεσσάρων μηνών.
Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από μήνυση που κατέθεσε η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση, η οποία είχε καταγγείλει περιστατικά βίας και κακοποιητικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους.
Η απόφαση του δικαστηρίου
Κατά την απολογία του, ο τραγουδιστής αρνήθηκε τις κατηγορίες, μέσω του συνηγόρου του, Σπύρου Δημητρίου.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η πλευρά της καταγγέλλουσας, που εκπροσωπήθηκε από τους Νίκο Διαλυνά, Άρτεμη Διαλυνά και Νάσο Διαλυνά, εξέφρασε ικανοποίηση για την ετυμηγορία.
Το χρονικό της υπόθεσης
Ο χωρισμός του πρώην ζευγαριού υπήρξε ιδιαίτερα επεισοδιακός. Σύμφωνα με όσα είχαν κατατεθεί στη Δικαιοσύνη, η μηνύτρια είχε προχωρήσει σε καταγγελίες για ξυλοδαρμό, βιαιότητα, καθώς και για προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά.
Η υπόθεση, μάλιστα, είχε λάβει ευρεία δημοσιότητα, εντασσόμενη στο ευρύτερο κύμα αποκαλύψεων για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που απασχόλησαν τα ελληνικά δικαστήρια τα τελευταία χρόνια.