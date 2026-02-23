Άφησε μισθό 200.000 ευρώ στη Microsoft για μια νέα ζωή στον Καναδά: Η μετακόμιση εξελίχθηκε εφιάλτης

Ο David Chong αποχώρησε από τη Microsoft για ένα νέο επιχειρηματικό πλάνο στον Καναδά, όμως μια κλοπή του κατέστρεψε τα όνειρα.

Ένας μηχανικός λογισμικού, ο David Chong αποφάσισε να εγκαταλείψει τη θέση του στη Microsoft το 2025 για να ξεκινήσει ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο, επικεντρωμένο στην επιχειρηματικότητα. Λίγες εβδομάδες μετά την παραίτησή του και ενώ μετακόμιζε από τη Νέα Υόρκη στο Τορόντο, το φορτηγό που μετέφερε όλα του τα υπάρχοντα κλάπηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Chong είχε φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2016 με βίζα εργασίας και εντάχθηκε στη Microsoft το 2022 ως ανώτερος μηχανικός. Αν και περίμενε να εξελιχθεί γρήγορα, παρέμεινε σχεδόν τρία χρόνια στην ίδια θέση. Στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, η προαγωγή απαιτεί υψηλό βαθμό εσωτερικής αυτοπροβολής.

Η μεγάλη απόφαση του Chong

Κατά τα τελευταία του χρόνια στην εταιρεία, αρκετές αναδιαρθρώσεις τον ανάγκασαν να αλλάξει ομάδα, ενώ κάποιοι προϊστάμενοι απολύθηκαν. Παρότι δεν φοβόταν για τη θέση του, ένιωθε απογοητευμένος από τη βραδύτητα της επαγγελματικής εξέλιξης, την αύξηση των απαιτήσεων παραγωγικότητας και την αίσθηση ότι μάθαινε όλο και λιγότερα.

Στις αρχές του 2025 άρχισε να σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από την εταιρεία, γνωρίζοντας ότι η βίζα του ήταν συνδεδεμένη με τη Microsoft και ότι η παραίτηση σήμαινε επίσης, την αποχώρησή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια μετακόμιση σημαδεμένη από απώλειες

Μετά την αποχώρησή του από την πολυεθνική, επέλεξε να επιστρέψει στον Καναδά και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του δικού του επιχειρηματικού εγχειρήματος, μιας startup πωλήσεων με πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Falco.

Ωστόσο, η κλοπή κατά τη διάρκεια της μετακόμισης τον ανάγκασε να αναβάλει τα σχέδιά του για αρκετούς μήνες. Έφτασε στο Τορόντο μόνο με όσα είχε στο σακίδιό του και στις χειραποσκευές, χωρίς χειμωνιάτικα ρούχα ή έπιπλα, και αναγκάστηκε να κοιμάται στο πάτωμα μέσα σε έναν υπνόσακο.

Η αντικατάσταση των απολύτως απαραίτητων έχει κοστίσει μέχρι στιγμής περίπου 12.000 ευρώ σε βασικά είδη όπως κρεβάτι, καναπέ, ηλεκτρικές συσκευές και ρούχα. Ο Chong δηλώνει ότι έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη της εταιρείας του, η οποία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και χωρίς πελάτες. Σκοπεύει να αφοσιωθεί στο εγχείρημα για περίπου τρία χρόνια και αν δεν ευοδωθεί, να επιστρέψει και πάλι στην αγορά εργασίας.

