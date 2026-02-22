Η αντίδραση και η στάση του Gio Kay στην κριτική της Καίτης Γαρμπή και της Ελένης Δήμου ενόχλησε τις δύο τραγουδίστριες κατά την διάρκεια του J2US.

Η Ελένη Δήμου βρέθηκε στην κριτική επιτροπή του J2US το βράδυ του Σαββάτου (21/2) και είχε έναν έντονο διάλογο με τον Gio Kay ο οποίος ερμήνευσε το τραγούδι «της Γερακίνας γιος» μαζί με την Αγγελική Ηλιάδη.

Αφορμή για αυτή την αντιπαράθεση, στάθηκε η αντίδραση που είχε ο νεαρός διαγωνιζόμενος στην κριτική που του άσκησε η Ελένη Δήμου. «Σαν Ελληνοαμερικάνος που το είπα αυτό σήμερα νιώθω πολύ περήφανος που το είπα και νιώθω σαν να είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα», ανέφερε με νόημα, ο Gio Kay.

Τότε η Ελένη Δήμου προσπάθησε να του εξηγήσει πως «δεν φτάνει να νιώθεις περήφανος επειδή είπες ένα ελληνικό τραγούδι. Χρειάζεται να είναι κανείς περήφανος όταν το λέει και σωστά, και ας μην είναι τραγουδιστής. Συγνώμη. Θεωρώ ότι δεν ήταν καλή στιγμή».

Η αντίδραση του Gio Kay ήταν η εξής: «Μου λέτε ότι δεν είναι η σωστή στιγμή, τι θα προτιμούσατε να πούμε σήμερα; Ποια θα ήταν η σωστή στιγμή για σήμερα;». Η Ελένη Δήμου απάντησε: «Όταν μελετήσετε περισσότερο και όταν… δεν φτάνει να κάνετε μια γυροβολιά αλλά να μπείτε πιο βαθιά μέσα στο τραγούδι, για μένα».

Ενοχλημένη και η Καίτη Γαρμπή

Τον λόγο πήρε η Καίτη Γαρμπή, η οποία θέλησε και εκείνη να εστιάσει στην αντίδραση που είχε ο Gio Kay. «Μου έκανε εντύπωση η αντίδραση σας, μας ακούτε κάπως περίεργα. Δεν δέχεστε την κακή κριτική και οι άνθρωποι που είμαστε εδώ δεν είμαστε τυχαίοι».

Για να καταλήξει: «Μιλάει δηλαδή η κα. Δήμου και την αντιμετωπίζετε κάπως ειρωνικά, ο κ. Φασουλής και εσείς μιλάτε με τον φίλο σας. Κάνουμε μια δουλειά εμείς εδώ και αντιδράτε».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ