Επιστήμονας δημιούργησε ένα «φουτουριστικό» παπούτσι για την αποφυγή πτώσεων των ηλικιωμένων

Ένα πέλμα με αισθητήρες αναλύει το περπάτημα και ανιχνεύει τους κινδύνους προτού συμβούν ατυχήματα.

Ο Dr Jiayang Li από το University of Bristol δημιούργησε ένα φουτουριστικό παπούτσι που μπορεί να βοηθήσει ηλικιωμένους να αποφύγουν πτώσεις. Η εφεύρεση προέκυψε όταν ο μηχανικός παρατήρησε ότι ο 89χρονος μέντοράς του ήταν ασταθής στο περπάτημα και σκέφτηκε ότι αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να τον βοηθήσει να διατηρήσει την ισορροπία του.

Το παπούτσι διαθέτει πέλμα με εκατοντάδες μικρούς αισθητήρες που παρέχουν δεδομένα σε πραγματικόχρόνο για την ποιότητα του περπατήματος. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένα προηγμένο μικροτσίπ ικανό να διαβάζει ταυτόχρονα τους 253 αισθητήρες της σόλας.

Συσκευή με μπαταρία που κρατάει 3 μήνες

Τα δεδομένα που παράγονται επιτρέπουν τη δημιουργία εικόνων του ποδιού, επισημαίνοντας τα σημεία πίεσης και αξιολογώντας αν το άτομο περπατά ισορροπημένα ή παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο πτώσης. Η συσκευή είναι εύκολη στη χρήση και λειτουργεί με χαμηλής τάσης μπαταρία, οπότε μπορεί να τροφοδοτηθεί από συσκευές με μικρή οθόνη. Σύμφωνα με τον Dr Li, «η ισχύς του μικροτσίπ είναι μόλις 100 μικροβάτ, οπότε η συσκευή θα μπορούσε να λειτουργεί περίπου τρεις μήνες πριν χρειαστεί επαναφόρτιση».

Ο Li εξήγησε πώς ξεκίνησε το έργο: «Μια μέρα παρατήρησα ότι ο μέντοράς μου ήταν ασταθής στα πόδια και σχεδόν έχασε την ισορροπία του. Με έκανε να σκεφτώ ότι αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο και θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες αν έπεφτε. Ειδικά για άτομα που ζουν μόνα. Τότε αναρωτήθηκα αν η τεχνολογία ημιαγωγών με την οποία εργαζόμαστε θα μπορούσε πραγματικά να βοηθήσει».

Η εργασία που του άνοιξε τον δρόμο

Σε προηγούμενη εργασία, ο μηχανικός είχε δημιουργήσει προηγμένους αισθητήρες για τη μέτρηση της λειτουργίας των πνευμόνων με μεγαλύτερη ακρίβεια και την ανίχνευση αναπνευστικών περιορισμών. Χάρη σε αυτό το έργο, συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να εφαρμόσει παρόμοιες τεχνικές για την ανάλυση του τρόπου που περπατάει ο κόσμος.

«Η λεπτομερής χαρτογράφηση των κινήσεων των ποδιών μπορεί να ανιχνεύσει τον κίνδυνο πτώσεων, βοηθώντας ανθρώπους όπως ο Peter να παραμένουν ασφαλείς ενώ διατηρούν την ανεξαρτησία τους στο σπίτι», εξήγησε. «Η πρόληψη των πτώσεων αποτελεί μεγάλο πρόκληση για τις γηράσκουσες πληθυσμιακές ομάδες, οπότε το δυναμικό της πρόβλεψης και αποφυγής ατυχημάτων με την εφεύρεσή μας είναι πραγματικά συναρπαστικό», κατέληξε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ