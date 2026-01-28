Τι περιέχει το «κουτί της αποκάλυψης» που σχεδιάστηκε για ανάκαμψη μετά από παγκόσμια καταστροφή (vid)

Πριν από 25 χρόνια σχεδιάστηκε στο Σάσεξ του Ηνωμένου Βασιλείου ένα τεράστιο θησαυροφυλάκιο, το οποίο θα βοηθήσει τον κόσμο να ανακάμψει μετά από παγκόσμια καταστροφή.

Ο κόσμος έχει περάσει πολλά από τότε που δημιουργήθηκε το λεγόμενο «κουτί της αποκάλυψης» στην Αγγλία πριν από 25 χρόνια, οπότε το τι ακριβώς περιέχει αυτό το τεράστιο θησαυροφυλάκιο έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον.

Όταν βλέπει κανείς ανθρώπους να δημιουργούν τα δικά τους καταφύγια για το τέλος του κόσμου, συνήθως αποθηκεύουν είδη πρώτων βοηθειών, κονσερβοποιημένα τρόφιμα και άλλα μη αλλοιώσιμα προϊόντα, έναν φακό, καθώς και πηγές ενέργειας. Ωστόσο, αυτό που υπάρχει μέσα σε αυτό το θησαυροφυλάκιο είναι κάτι που πιθανότατα λίγοι θα μπορούσαν να σκεφτούν.

Τι περιέχει το θησαυροφυλάκιο

Το 2000 ξεκίνησε το πρόγραμμα Millennium Seed Bank και ένα τεράστιο θησαυροφυλάκιο τοποθετήθηκε σε ένα χωράφι στο Σάσεξ της Αγγλίας. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, το θησαυροφυλάκιο φιλοξενεί πλέον 2,5 δισεκατομμύρια σπόρους από 40.000 διαφορετικά είδη φυτών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων Kew. Η συλλογή προέρχεται από 275 συνεργάτες σε 100 διαφορετικές χώρες.

Το θησαυροφυλάκιο που φυλάσσει τους πολύτιμους σπόρους βρίσκεται κάτω από τους άγριους βοτανικούς κήπους του Wakehurst και διαχειρίζεται από τους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους Kew. Η Noa Leach από το BBC Science Focus είχε πρόσφατα την ευκαιρία να δει από κοντά το θησαυροφυλάκιο και το είδος των σπόρων που περιέχει.

«Ο ακριβής αριθμός των σπόρων είναι άγνωστος, αλλά οι επιστήμονες που εργάζονται εδώ εκτιμούν ότι υπάρχουν πάνω από 6,6 τόνοι σπόρων στο θησαυροφυλάκιο, το οποίο καλύπτει χώρο ίσο με τρία γήπεδα τένις», έγραψε η Leach.

«Οι σπόροι κυμαίνονται σε μέγεθος από εκείνους που είναι σχεδόν όσο μια γροθιά (ο φοίνικας Hyphaene thebaica, με πλάτος 8,5 εκ.) έως τους μικροσκοπικούς: σπόροι κινεζικών ορχιδέων που μετρούν μόλις 0,07 χιλιοστά, όσο το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας. Κάποιοι φυλάσσονται σε δεκάδες, άλλοι σε εκατομμύρια».

Οι σπόροι αποθηκεύονται σε θερμοκρασία -20°C. Αυτή η θερμοκρασία «βοηθά το θησαυροφυλάκιο να διατηρεί τους σπόρους σε κατάσταση αναστολής», πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν όταν φυτευτούν στο μέλλον.

Ο λόγος που κατασκευάστηκε

Όταν δημιουργήθηκε το θησαυροφυλάκιο, δεν ήταν ξεκάθαρο για ποιον σκοπό θα χρειαζόταν, όμως η Charlotte Lusty, επικεφαλής των συλλογών σπόρων στο Millennium Seed Bank, λέει ότι πλέον «μικρές κρίσεις συμβαίνουν συνεχώς».

Και πρόσθεσε: «Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι χάνουμε τη βιοποικιλότητα μπροστά στα μάτια μας, χάνουμε δέντρα και λουλούδια χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε πραγματικά. Βλέπουμε ταχεία καταστροφή, πυρκαγιές και πλημμύρες, αλλά και αυτή τη σταδιακή παρακμή».

Οι απειλές περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή, τις δασικές πυρκαγιές και τους πολέμους που θέτουν πολλά φυτικά είδη σε κίνδυνο εξαφάνισης, όμως η ελπίδα είναι ότι η Millennium Seed Bank θα αποτρέψει κάτι τέτοιο.

Οι καταστροφικές φωτιές της Αυστραλίας

Ένα παράδειγμα όπου η τράπεζα σπόρων έχει ήδη αξιοποιηθεί είναι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2019–2020 στην Αυστραλία. Σύμφωνα με το BBC Science Focus, 12 χρόνια πριν από τις φωτιές, το South Australian Seed Conservation Centre στην Αδελαΐδα είχε συλλέξει χιλιάδες σπόρους για να τους αποθηκεύσει στο θησαυροφυλάκιο. Οι σπόροι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων περιοχών της Αυστραλίας μετά τις πυρκαγιές.

