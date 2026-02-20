Οι πέτρες στο αυτί μας ρυθμίζουν την ισορροπία: Τι είναι η ωτοκονία

Τι είναι η ωτοκονία και πώς οι «πέτρες» του αυτιού ρυθμίζουν την ισορροπία; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ρόλο τους.

Υπάρχει ένας αθέατος «μηχανισμός» μέσα στο ανθρώπινο σώμα που λειτουργεί αδιάκοπα, χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Από τη δική του ακρίβεια εξαρτάται η ικανότητά μας να στεκόμαστε όρθιοι, να περπατάμε χωρίς αστάθεια και να αντιλαμβανόμαστε τον προσανατολισμό μας στον χώρο. Στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας βρίσκονται οι λεγόμενες πέτρες του αυτιού, γνωστές επιστημονικά ως ωτοκονία.

Η ωτοκονία αποτελείται από μικροσκοπικούς κρυστάλλους ανθρακικού ασβεστίου που εντοπίζονται στο εσωτερικό του αυτιού, στο αιθουσαίο σύστημα (vestibular system) - το τμήμα που είναι υπεύθυνο για την ισορροπία. Οι κρύσταλλοι αυτοί βρίσκονται μέσα σε ειδικές δομές και λειτουργούν ως αισθητήρες βαρύτητας και επιτάχυνσης. Κάθε φορά που κινείται το κεφάλι ή αλλάζει θέση το σώμα, οι κρύσταλλοι μετατοπίζονται ελάχιστα, ενεργοποιώντας αισθητήρια κύτταρα που στέλνουν σήματα στον εγκέφαλο.

Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές σε πραγματικό χρόνο και συντονίζει μυς και αρθρώσεις, διατηρώντας τη σταθερότητα. Πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται σε κλάσματα δευτερολέπτου και επαναλαμβάνεται συνεχώς, κάθε στιγμή της ημέρας.

Ωστόσο, όταν οι κρύσταλλοι αποκολληθούν και μετακινηθούν σε σημεία όπου δεν θα έπρεπε να βρίσκονται, μπορεί να προκληθεί καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως (ΚΠΙΘ - BPPV). Η κατάσταση αυτή εκδηλώνεται με έντονη ζάλη, αίσθηση περιστροφής και αστάθεια, κυρίως κατά τις αλλαγές θέσης του κεφαλιού. Παρότι τα συμπτώματα είναι ανησυχητικά, η πάθηση είναι συνήθως αντιμετωπίσιμη.

Η ισορροπία δεν είναι απλώς θέμα καλής φυσικής κατάστασης. Είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης και ευαίσθητης συνεργασίας ανάμεσα στο εσωτερικό αυτί, το νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο. Και όλα ξεκινούν από μικροσκοπικούς κρυστάλλους που, παρότι αόρατοι, καθορίζουν κάθε μας βήμα.

