Φέρτο το video game Marseaux!

Η Marseaux λανσάρει viral video game, «HANOME», εμπνευσμένο από τα 00s. Παιχνίδι και μουσική. Τι άλλο θέλετε;

Η Marseaux έχει κοινό που την ακολουθεί. Η Marseaux μπορεί να γεμίσει συναυλιακούς χώρους. Η Marseaux έχει την ικανότητα να ακούγεται σε κάθε μέρος που προσφέρει διασκέδαση, χαρά, ξεγνοιασιά. Η Marseaux παίρνει από τη δημοφιλία της pop μουσικής και προσθέσει τη χαρά, την ενέργεια, την αδιάκοπη προσπάθειά της. Η Marseaux μπορεί να κάνει το τόλμημα και να επιχειρήσει την εκτός Ελλάδος καριέρα. Μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί και όχι. Το πάθος και η καλή διάθεση όμως δεν θα την εγκαταλείψουν ποτέ. Κι αν όλα πάνε στραβά και εξαφανιστούν οι ακροατές, οι θεατές, τα views, οι ακροάσεις στο Spotify, οι συμμετοχές σε μεγάλα event, πάντα θα υπάρχει το καταφύγιο ενός… video game!

Εντάξει, παράξενο ακούγεται και διαβάζεται. Όμως, πείτε την αλήθεια, δεν έχετε φανταστεί αυτή την καλλιτέχνιδα μέσα σε έναν virtual κόσμο, σε μια ταινία όπως το Κ-Pop Demon Hunters; Η παρουσία της, η φυσιογνωμία της, η εκφραστική της προσέγγιση, μας πάνε και εκεί. Η Marseaux θα μπορούσα να είναι κομμάτι ενός φουτουριστικού graphic novel, μια σούπερ ηρωίδα που απέδρασε από το χαρτί και έγινε μία πολύ οικεία και αγαπητή pop τραγουδίστρια. Κι αν όλα αυτά τα βρίσκετε υπερβολικά, μάθετε ότι εκεί έξω υπάρχει video game με αυτήν εικονική πρωταγωνίστρια. Αμ πως!

Όσο παίζετε, ακούτε το «Χάνομαι»



Το δελτίο Τύπου από την εξαιρετική εταιρεία επικοινωνίας Zuma Communications τα λέει πολύ ωραία. Και φυσικά θα το αξιοποιήσουμε για να σας παρουσιάσουμε το πρωτοποριακό εγχείρημα της Marseaux. Πριν απ’ αυτό όμως, ας βάλουμε τη δική μας πινελιά. Πάμε να ενώσουμε τα κομμάτια αυτής της ωραίας τύπισσας. Έμπνευση. Δημιουργία. Χαρά. Εξωστρέφεια. Απήχηση. Συνεργασίες. Τραπ. Ραπ. Δουλειά. Κόπος. Πρόβες. Eurovision. Πάθος. Δροσιά. Νιάτα. Ταλέντο. Προοπτική. Παιχνίδι. Αυτά υπάρχουν στο video game της καλλιτέχνιδας και πληκτρολογώντας xanomai.gr εισέρχεστε στον κόσμο της που διαρκώς εξελίσσεται και διαρκώς εκπλήσσει ευχάριστα. Άρα, η Marseaux είναι εικόνα του εαυτού της, των άλλων, των υποστηρικτών του τώρα και του αύριο. Το ελέγχει; Το ελέγχει! Τη συμπαθούμε; Αμέ! Θα μας δώσει κι άλλα όμορφα πράγματα; Σίγουρα! Και όσο εσείς παίζετε το παιχνίδι της, του μουσικό στυλιστικό, εκφραστικό, ηλεκτρονικό, τόσο ακούτε το single «Χάνομαι» που συμμετείχε στο ελληνικό διαγωνισμό επιλογής του κομματιού που θα πάει στη Eurovision.

Σταθερά ανοδική πορεία



Και τώρα δείτε, διαβάστε, τις λεπτομέρειες από το δελτίο Τύπου. Σταχυολογούμε. Η Marseaux λανσάρει viral video game εμπνευσμένο από τα 00s. Η εκρηκτική, ανερχόμενη ελληνίδα pop star επιστρέφει με έναν απρόσμενο και άκρως νοσταλγικό τρόπο, παρουσιάζοντας το δικό της video game, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στο xanomai.gr και έχει γίνει viral από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του.

Εμπνευσμένο από το νέο τραγούδι της, που μιλά -μεταξύ άλλων- για τη νοσταλγία των ‘00s, το παιχνίδι αντλεί αισθητική από τα demo discs της εποχής: ψηφιακές πόλεις, σκοτεινά neon τοπία, απλά αλλά εθιστικά mechanics και μια retro-futuristic ατμόσφαιρα που παραπέμπει στις πρώτες gaming εμπειρίες μιας ολόκληρης γενιάς. Στόχος του παίκτη είναι να περιπλανηθεί -με όχημα το ψηφιακό avatar της τραγουδίστριας- στην πόλη, να αποφύγει τα εμπόδια και να συλλέξει 5 CDs για να αποδράσει.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κομβική στιγμή για τη Marseaux. Έχοντας ήδη διαγράψει μια σταθερά ανοδική πορεία, με τρία προσωπικά albums, εκατομμύρια streams, viral hits και sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως μία pop καλλιτέχνιδα που δεν ακολουθεί απλώς trends, αλλά τα δημιουργεί. Από τις συνεργασίες της με κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής (Έλενα Παπαρίζου, Stavento, Evangelia, Snik κ.ά.) μέχρι τις συνεχείς εμφανίσεις της σε μεγάλα stages και festivals (όπως το MAD VMA), η Marseaux έχει χτίσει μια ταυτότητα που ισορροπεί ανάμεσα στο mainstream και το εναλλακτικό, το συναισθηματικό και το playful, παραμένοντας αυθεντική. Φέτος, ενσαρκώνει τη Wednesday στη θεατρική υπερπαραγωγή The Addams Family στο Θέατρο Βέμπο, σε σκηνοθεσία Θέμις Μαρσέλου, ενώ εμφανίζεται στο Κέντρο Αθηνών μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Δέσποινα Βανδή, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το πολύπλευρο ταλέντο της.

INFO BOX

MARSEAUX

New Video Game

HANOME

Διαθέσιμο στο xanomai.gr

Δοκιμάστε το ΕΔΩ

