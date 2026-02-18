Το «κόλπο με το ροζ αλάτι»: Τι ισχύει πραγματικά για τη μέθοδο απώλειας βάρους που έγινε viral

Τι υπόσχεται το κόλπο με το ροζ αλάτι με, ποια είναι η αλήθεια και γιατί χρειάζεται προσοχή πριν το δοκιμάσετε.

Είναι σύνηθες να αποφασίζετε να χάσετε βάρος σε διάφορες εποχές του χρόνου: γύρω στην Πρωτοχρονιά ή την άνοιξη. Και μπορεί, όπως είναι κατανοητό, να στραφείτε στο διαδίκτυο, το οποίο είναι γεμάτο με εκδοχές «φυσικών» και «θαυματουργών» τρόπων για να πετύχετε τους στόχους σας για απώλεια κιλών. Και πρόσφατα, κάτι που ονομάζεται «κόλπο με το ροζ αλάτι » έχει γίνει viral.

Οι τάσεις απώλειας βάρους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά κερδίζουν έδαφος επειδή φαίνονται απλές, προσβάσιμες και χωρίς κόπο. Η υπόσχεση να πίνεις ένα μόνο ρόφημα κάθε πρωί και να βλέπεις τα κιλά να χάνονται είναι κατανοητά ελκυστική, ειδικά όταν παρουσιάζεται ως «φυσικό» και βασίζεται στην αρχαία σοφία της ευεξίας. Το ροζ αλάτι Ιμαλαΐων, ειδικότερα, έχει ένα φωτοστέφανο για την υγεία χάρη στα ιχνοστοιχεία και τη γήινη αισθητική του, κάνοντάς το να φαίνεται πιο υγιεινό από το κανονικό επιτραπέζιο αλάτι.

