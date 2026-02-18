Τεράστιος κροκόδειλος εμφανίστηκε σε ποτάμι της Ινδονησίας έχοντας το στόμα του το άψυχο σώμα μιας 35χρονης γυναίκας.

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν στην επαρχία Ατσέ της Ινδονησίας, όταν ένας γιγαντιαίος κροκόδειλος εμφανίστηκε στην επιφάνεια ποταμού κρατώντας στα σαγόνια του το άψυχο σώμα μιας γυναίκας.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε την περασμένη Κυριακή (15/2) στον ποταμό Λουάν Μπόγια, μπροστά στα έντρομα βλέμματα εκατοντάδων κατοίκων. Θύμα της φονικής επίθεσης ήταν μια 35χρονη μητέρα και νοικοκυρά από το χωριό Μπούλου Χάντεκ.

Πήγε για όστρακα και δέχθηκε επίθεση

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Teluk Dalam, η γυναίκα είχε μεταβεί στο ποτάμι μαζί με φίλη της για τη συλλογή οστράκων. Κάποια στιγμή απομακρύνθηκε μόνη της και μπήκε βαθύτερα στο νερό, ενώ η φίλη της παρέμεινε στην όχθη. Λίγο αργότερα, χάθηκε ξαφνικά κάτω από την επιφάνεια του ποταμού.

Μόλις ενημερώθηκε, ο σύζυγός της έφτασε στο σημείο και συμμετείχε στις έρευνες, οι οποίες συνεχίστηκαν επί ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, πλήθος κατοίκων συγκεντρώθηκε στην περιοχή, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού έλαβαν μέρος αστυνομικοί και μέλη τοπικής στρατιωτικής δύναμης.

Φρικιαστικές στιγμές

Βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες καταγράφουν τη φρικιαστική στιγμή κατά την οποία ο τεράστιος κροκόδειλος αναδύεται αργά στην επιφάνεια, με το κεφάλι του αρχικά καλυμμένο από κλαδιά δέντρων που κρέμονταν πάνω από το ποτάμι. Το ερπετό κινούσε νωχελικά την ουρά του, ενώ οι παρευρισκόμενοι φώναζαν πανικόβλητοι.

Ένας άνδρας σκαρφάλωσε στη βλάστηση κρατώντας ένα ξύλο, προσπαθώντας να πλήξει τον κροκόδειλο ώστε να τον αναγκάσει να αφήσει τη σορό. Το ζώο μετακινήθηκε σε άλλο σημείο του ποταμού, με το συγκεντρωμένο πλήθος να το ακολουθεί κατά μήκος της όχθης.

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ένας κάτοικος πυροβόλησε τον κροκόδειλο στο κεφάλι. Το ερπετό αντέδρασε σπασμωδικά, στριφογύρισε μέσα στο νερό και στη συνέχεια εξαφανίστηκε στα θολά, καφετιά νερά του ποταμού, χτυπώντας με δύναμη την ουρά του.

Λίγο αργότερα, το σώμα της άτυχης γυναίκας αποσπάστηκε από τα σαγόνια του ζώου. Οι διασώστες το μετέφεραν στην όχθη, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της, πριν η σορός παραδοθεί στην οικογένειά της για την ταφή.

