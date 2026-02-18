Ξυπνάς στις 3 τα ξημερώματα από το άγχος; Γιατρός αποκαλύπτει το κόλπο που σε βοηθά να ξανακοιμηθείς

Η τεχνική cognitive shuffling στοχεύει να μειώσει τις αγχωτικές σκέψεις πριν τον ύπνο.

Ξυπνάς στις 3 τα ξημερώματα, κοιτάς το ταβάνι και ξέρεις ότι σε λίγες ώρες πρέπει να σηκωθείς. Το σώμα είναι κουρασμένο, αλλά το μυαλό δουλεύει υπερωρίες. Σκέψεις για δουλειά, λεφτά, υποχρεώσεις, μικρές εκκρεμότητες που ξαφνικά μοιάζουν τεράστιες. Κι όσο προσπαθείς να ξανακοιμηθείς, τόσο απομακρύνεται ο ύπνος.

Ένας γιατρός από το Ηνωμένο Βασίλειο προτείνει μια απλή τεχνική που, όπως λέει, βοηθά πολλούς ανθρώπους να ξανακοιμηθούν μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν έχει σχέση με πρόβατα, ούτε με εφαρμογές χαλάρωσης. Η ιδέα είναι να «μπερδέψεις» συνειδητά το μυαλό σου, ώστε να σταματήσει να τρέχει σε αγχωτικές σκέψεις.

Η τεχνική που «μπερδεύει» το μυαλό

Η μέθοδος ονομάζεται cognitive shuffling και βασίζεται σε κάτι πολύ απλό. Διαλέγεις μια τυχαία λέξη και συγκεντρώνεσαι στο πρώτο της γράμμα. Στη συνέχεια αρχίζεις να σκέφτεσαι άλλες λέξεις που ξεκινούν από το ίδιο γράμμα, μία μετά την άλλη. Για παράδειγμα: μήλο, μαξιλάρι, μουσική, μηχανή.

Δεν αρκεί όμως μόνο να τις λες νοητά. Το ζητούμενο είναι να τις «βλέπεις» στο μυαλό σου. Να φαντάζεσαι το αντικείμενο, την εικόνα, ακόμη και τη σκηνή που σχετίζεται με κάθε λέξη. Έπειτα περνάς στο επόμενο γράμμα της αρχικής λέξης και επαναλαμβάνεις τη διαδικασία.

Ο στόχος είναι να διακόψεις τη ροή των αγχωτικών σκέψεων και να δώσεις στον εγκέφαλο κάτι ουδέτερο και χαλαρό να επεξεργαστεί. Με αυτόν τον τρόπο, το μυαλό μπαίνει πιο εύκολα σε «λειτουργία ύπνου», γιατί δεν αισθάνεται ότι πρέπει να λύσει προβλήματα ή να κάνει προγραμματισμό για την επόμενη μέρα.

Γιατί φαίνεται να λειτουργεί

Καθώς πλησιάζουμε στον ύπνο, ο εγκέφαλος περνά από μια φάση με ασύνδετες, μικρές εικόνες και σκέψεις, κάτι σαν μικροσκοπικά όνειρα. Η συγκεκριμένη τεχνική μιμείται ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Αντί να ανακυκλώνεις τα ίδια αγχωτικά σενάρια, γεμίζεις το μυαλό σου με τυχαίες, ακίνδυνες εικόνες.

Έτσι, μειώνεται η ένταση και η εγρήγορση που σε κρατά ξύπνιο. Σύμφωνα με ειδικούς στον ύπνο, αρκετοί άνθρωποι καταφέρνουν να αποκοιμηθούν ξανά μέσα σε 5 έως 15 λεπτά όταν εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο με συνέπεια.

Δεν είναι μαγική λύση για όλους, αλλά έχει ένα βασικό πλεονέκτημα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο πέρα από το ίδιο σου το μυαλό. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο χρήσιμο στις 3 τα ξημερώματα, όταν όλα είναι ήσυχα, εκτός από τις σκέψεις σου.

