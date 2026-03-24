⁣Μητρική θνησιμότητα: Χιλιάδες γυναίκες στην Αφρική πεθαίνουν από σήψη λόγω έλλειψης καθαρού νερού

Έρευνα αποκαλύπτει ότι οι μητέρες στην υποσαχάρια Αφρική έχουν έως και 150 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από λοιμώξεις σε σύγκριση με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Η πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής παραμένει ζήτημα ζωής και θανάτου για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως. Στην υποσαχάρια Αφρική, ο τοκετός – μια στιγμή που θα έπρεπε να είναι γεμάτη χαρά και συγκίνηση – συχνά μετατρέπεται σε επικίνδυνη δοκιμασία, εξαιτίας ελλείψεων σε υποδομές και υγειονομική φροντίδα. Όχι, δεν πρόκειται για «μία ακόμα είδηση του διαδικτύου», αλλά για μια πραγματικότητα με θύματα αμέτρητες γυναίκες που «χάνονται» πριν καν προλάβουν να δουν το μωρό τους να γελάει.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της WaterAid, οι γυναίκες στην υποσαχάρια Αφρική είναι σχεδόν 150 φορές πιο πιθανό να χάσουν τη ζωή τους από σήψη σε σχέση με μητέρες στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Η σήψη, μια σοβαρή λοίμωξη που μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία, αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες μητρικής θνησιμότητας στην περιοχή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr