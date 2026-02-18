Λατινοπούλου για τα ντοκουμέντα της Καισαριανής: «Οι κομμουνιστές έχουν κάνει και εγκλήματα»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου συμφωνεί με την ανάκτηση των φωτογραφίων της Καισαριανής αλλά υποστηρίζει πώς «οι κομμουνιστές έχουν κάνει εγκλήματα».

H Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής, βρέθηκε στο Action 24 στην εκπομπή «Επόμενη Μέρα» και σχολίασε το θέμα των ημερών, τα φωτογραφικά ντοκουμέντα για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή.

Όπως είπε στο Action 24 η Λατινοπούλου: «Καλά θα κάνει η Βουλή να ανακτήσει τις φωτογραφίες, περιμένουμε να δούμε αν θα είναι γνήσιες, είναι ιστορικά αρχεία που πρέπει να ανήκουν στο ελληνικό κράτος. Πολλές εκτελέσεις έγιναν εκείνη την εποχή, είναι κάτι που μου προκαλεί στεναχώρια. Όσοι πολέμησαν για την πατρίδα και θυσιάστηκαν για την ελευθερία τους τιμούμε».

