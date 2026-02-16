Ολυμπιακά μετάλλια: Από τα ολόχρυσα του 1908 στο... 1% χρυσό του Παρισιού το 2024

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908 τα μετάλλια ήταν μαφίφ από καθαρό χρυσό. Στο Παρίσι 2024 περιείχαν μόλις 1%. Πώς άλλαξε η σύστασή τους και γιατί η αξία τους παραμένει ανεκτίμητη;

Στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1908 στο Λονδίνο, οι Ολυμπιονίκες έλαβαν ένα από τα πιο σπάνια βραβεία στην ιστορία του αθλητισμού: ένα χρυσό μετάλλιο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από καθαρό χρυσό. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες φορές που οι νικητές τιμήθηκαν με μετάλλιο 100% χρυσό.

Καθώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες επεκτάθηκαν και αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των αθλητών και των αγωνισμάτων, το κόστος των πολύτιμων μετάλλων κατέστησε αυτή την πρακτική, οικονομικά ασύμφορη. Με την πάροδο του χρόνου, οι διοργανωτές υιοθέτησαν μια πιο βιώσιμη λύση, διατηρώντας παράλληλα το κύρος και τη σημασία του χρυσού μεταλλίου.

Σήμερα, τα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια κατασκευάζονται κυρίως από ασήμι, με μια λεπτή εξωτερική επίστρωση χρυσού. Για παράδειγμα, στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, το χρυσό μετάλλιο περιέχει περίπου 1% χρυσό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από ασήμι κάτω από την επιχρύσωση.

Παρότι η σύσταση του μεταλλίου έχει αλλάξει δραστικά μέσα σε περισσότερο από έναν αιώνα, η συμβολική του αξία παραμένει αναλλοίωτη. Η κατάκτηση ενός Ολυμπιακού χρυσού μεταλλίου εξακολουθεί να αποτελεί το ύψιστο επίτευγμα για έναν αθλητή, την κορύφωση χρόνων θυσιών, πειθαρχίας και αφοσίωσης.

Η πραγματική του αξία δεν βρίσκεται στο μέταλλο από το οποίο είναι φτιαγμένο, αλλά σε αυτό που αντιπροσωπεύει: αριστεία, εθνική υπερηφάνεια και μια μόνιμη θέση στην ιστορία του αθλητισμού.

