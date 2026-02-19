PlayStation Plus: Διαθέσιμα τα παιχνίδια του Φεβρουαρίου για PS5 και PS4!

Κυκλοφορίες όπως το Marvel's Spider-Man 2, το Neva και άλλα είναι διαθέσιμα πλέον για όλους τους συνδρομητές του PlayStation Plus.

Η αναμονή έλαβε τέλος για τους συνδρομητές του Playstation Plus. Η Sony έκανε πράξη την υπόσχεσή της και κυκλοφόρησε τα νέα παιχνίδια του Φεβρουαρίου για την κονσόλα του PlayStation 5 και του PlayStation 4.

Από τις 17 Φεβρουαρίου, οι συνδρομητές στις Extra και Premium βαθμίδες μπορούν να παίξουν τις νέες προσθήκες που θα βρουν στο Game Catalogue.

Ετοιμαστείτε να βυθιστείτε σε νέες gaming περιπέτειες με μερικούς από τους πιο σημαντικούς τίτλους της χρονιάς, όπως το Marvel's Spider-Man 2 της Insomniac Games, το οποίο θα σας κρατήσει απασχολημένους για ώρες ως άλλος Peter Parker αντιμέτωπος με νέους εχθρούς, όπως ο Venom.

Παράλληλα, η ταχύτητα ανεβαίνει στα ύψη με το Test Drive Unlimited Solar Crown για τους λάτρεις των racing παιχνιδιών, ενώ ξεχωρίζει και το Neva για τους φίλους της δράσης.

Αναλυτικά τα νέα παιχνίδια του PlayStation Plus για Extra και Premium συνδρομητές:

PlayStation Plus Extra

Marvel's Spider-Man 2 | PS5

Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5

Neva | PS5, PS4

Season: A Letter to the Future | PS5, PS4

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4

Monster Hunter Stories | PS4

Venba | PS5

Echoes of the End: Enhanced Edition | PS5

Rugby 25 | PS5, PS4

PlayStation Plus Premium

Disney Pixar Wall-E | PS5, PS4