Ανατρεπτική ανακάλυψη: Ολόκληρο «νήμα» γαλαξιών περιστρέφεται στο διάστημα!

Αστρονόμοι εντόπισαν ένα γιγάντιο κοσμικό νήμα γαλαξιών που περιστρέφεται συγχρονισμένα, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για τη σκοτεινή ύλη και τον σχηματισμό των γαλαξιών στο σύμπαν.

Μια ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε μια από τις μεγαλύτερες περιστρεφόμενες δομές του σύμπαντος: ένα κοσμικό νήμα που περιέχει δεκάδες γαλαξίες και περιστρέφεται σε συγχρονισμό, σε απόσταση 400 εκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη.

Η Λάιλα Γιουνγκ, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ήταν η πρώτη που παρατήρησε τη δομή σε οθόνη υπολογιστή, αμφιβάλλοντας αρχικά για την αυθεντικότητά της. Η νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, καταγράφει ένα νήμα μήκους 50 εκατομμυρίων ετών φωτός με περισσότερους από 280 γαλαξίες, ανάμεσά τους 14 πλούσιους σε υδρογόνο, διατεταγμένους σε μια λεπτή δομή μήκους 5,5 εκατομμυρίων ετών φωτός.

Τα κοσμικά νήματα είναι τα κύρια κανάλια διανομής ύλης στο σύμπαν, συνδέοντας γαλαξίες και σμήνη με τη σκοτεινή ύλη. Μελετώντας τα, οι επιστήμονες κατανοούν καλύτερα πώς σχηματίζονται οι μεγάλες δομές και πώς οι γαλαξίες κάνουν την περιστροφή τους.

110 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο

«Η παρατήρηση ότι ολόκληρο το νήμα περιστρέφεται σε συγχρονισμό με τους μεμονωμένους γαλαξίες είναι πρωτοφανής», σημειώνει ο Πενγκ Γουάνγκ του Αστρονομικού Παρατηρητηρίου της Σαγκάης, που δεν συμμετείχε στη μελέτη. Η ταχύτητα περιστροφής φτάνει περίπου τα 110 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο.

Η δομή φαίνεται να συνεχίζει να προσλαμβάνει ύλη, με τους γαλαξίες της να βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης, πλούσιοι σε υδρογόνο που τροφοδοτεί τη δημιουργία νέων αστέρων. Παράλληλα, η μελέτη της περιστροφής των νημάτων μπορεί να ρίξει φως στη διανομή της σκοτεινής ύλης στο σύμπαν, προσφέροντας νέους τρόπους μέτρησής της, σύμφωνα με τον Νόαμ Λίμπεσκιντ από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής Λάιμπνιτς.

Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες για την κατανόηση της κοσμικής αρχιτεκτονικής και της εξέλιξης των γαλαξιών, επαναπροσδιορίζοντας τη σημασία των κοσμικών νημάτων στην κοσμολογία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ