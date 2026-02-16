Πολλές πασίγνωστες αεροπορικές εταιρείες «εξαφανίζουν» συγκεκριμένους αριθμούς από τις σειρές των καθισμάτων τους για να καθησυχάσουν τους προληπτικούς επιβάτες.

Η «δαιμονοποίηση» του αριθμού 13 έχει τις ρίζες της στα Ευαγγέλια, καθώς ο Ιούδας ήταν το 13ο άτομο στον Μυστικό Δείπνο.

Αυτή η παράδοση κρατάει γερά μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να αποφεύγουν τον αριθμό αυτό όχι μόνο σε δωμάτια ξενοδοχείων, αλλά και σε σειρές αεροπλάνων.

Οι αεροπορικές που «πηδούν» από τη σειρά 12 απευθείας στη 14

Μάλιστα, άξιο αναφοράς είναι πως στη λίστα υπάρχουν αεροπορικές εταιρείας αρκετά γνωστές:

Air France

Iberia

Ryanair

Lufthansa

Το μυστήριο με τον αριθμό 17

Αν το 13 είναι ο παγκόσμιος γρουσούζικος αριθμός, το 17 έχει τους δικούς του εχθρούς, κυρίως στην Ιταλία και τη Βραζιλία. Ο λόγος είναι γλωσσολογικός, καθώς ο αριθμός 17 στα λατινικά γράφεται ως XVII. Αν αναγραμματιστεί, σχηματίζει τη λέξη VIXI, που σημαίνει «έζησα τη ζωή μου» ή «η ζωή μου τελείωσε».

Για τον λόγο αυτό, η Lufthansa έχει επιλέξει να αφαιρέσει και τον αριθμό 17 από τους στόλους της, σεβόμενη τις παραδόσεις των επιβατών της.

Παρά τη γενικευμένη φοβία, το SeatGuru (η γνωστή πλατφόρμα αξιολόγησης θέσεων) επισημαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Η σειρά 13 είναι συχνά η καλύτερη επιλογή για κράτηση, καθώς στα περισσότερα αεροπλάνα βρίσκεται πολύ κοντά στις εξόδους κινδύνου, προσφέροντας περισσότερο χώρο, ταχύτερη αποβίβαση και (μακριά από εμάς) μεγαλύτερη ασφάλεια.

