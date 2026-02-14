Το ποσό που δικαιούνται οι επιβάτες από τις μαζικές ακυρώσεις πτήσεων της Lufthansa

Οι τουρίστες στην Ευρώπη ενδέχεται να δικαιούνται αποζημιώσεις, καθώς δημοφιλής αεροπορική ακυρώνει σχεδόν 800 πτήσεις λόγω απεργιών.

Η Lufthansa ακύρωσε περίπου 800 πτήσεις την Πέμπτη (12/2) μετά την 24ωρη απεργία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας εξαιτίας των διαφορών σχετικά με τις συντάξεις και την ασφάλεια των θέσεων εργασίας, όπως αναφέρει η The Daily Mail.

Περίπου 100.000 επιβάτες επηρεάστηκαν, με κάποια μεγάλα αεροδρόμια όπως το Βερολίνο, η Φρανκφούρτη και το Μόναχο να αναγκάζονται να ακυρώσουν πτήσεις.

Οι ταξιδιώτες που επηρεάστηκαν, αυτομάτως τοποθετήθηκαν σε εναλλακτικές πτήσεις σύμφωνα με το Euro News, αλλά όσοι έμειναν αποκλεισμένοι Θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κάποια χρηματική αποζημίωση, χάρη στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πόσα χρήματα μπορούν να διεκδικήσουν

Όπως εξηγεί το EU Flight Compensation, ο Κανονισμός EC261/2004 σημαίνει ότι οι τουρίστες θα μπορούσαν να λάβουν έως και 600€ αν η πτήση ακυρώθηκε εντός 14 ημερών και δεν τους προσφέρθηκε άλλη πτήση. Το ποσό διαφέρει ανάλογα με την απόσταση: συνήθως είναι 250€ για μικρές αποστάσεις, 400€ για μεσαίες και το πλήρες ποσό των 600€ για μεγάλες αποστάσεις.

Αυτό ισχύει μόνο αν η ακύρωση πληροί βασικά κριτήρια, ότι έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ότι η απεργία αφορά υπαλλήλους της αεροπορικής και όχι προσωπικό αεροδρομίου, ότι η πτήση ήταν προς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η καθυστέρηση ήταν τρεις ώρες ή περισσότερες.

Επιπλέον, οι επιβάτες που επηρεάστηκαν είχαν δικαίωμα σε δωρεάν επαναπρογραμματισμό ή πλήρη επιστροφή χρημάτων, καθώς και σε γεύματα, αναψυκτικά και διαμονή σε ξενοδοχείο. Αν οι καθυστερήσεις ξεπερνούσαν τις πέντε ώρες, είχαν το δικαίωμα να ακυρώσουν το ταξίδι τους και να λάβουν επιστροφή χρημάτων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες τώρα

Σε ανακοίνωσή της, η Lufthansa δήλωσε ότι οι ανακοινώσεις έγιναν «εξαιρετικά τελευταία στιγμή» και ήταν «απερίσκεπτες», προσθέτοντας ότι είναι «έτοιμοι» να συνεχίσουν τις συνομιλίες με τα συνδικάτα. «Βιώσιμες λύσεις μπορούν να βρεθούν μόνο μέσω διαλόγου. Οι απεργίες πρέπει πάντα να παραμένουν έσχατο μέτρο», ανέφεραν. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι επιβάτες των επηρεαζόμενων πτήσεων θα ενημερωθούν εκ των προτέρων.

Η Lufthansa έχει επαναφέρει τις κανονικές πτήσεις μετά την 24ωρη απεργία της Πέμπτης και οι ευρείες ακυρώσεις στα γερμανικά αεροδρόμια έχουν πλέον λήξει. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαταραχές, καθώς τα αεροσκάφη και το προσωπικό επανατοποθετούνται και τα προγράμματα επιστρέφουν στην πλήρη κανονικότητα.

Ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν

Η απεργία επηρέασε τις πτήσεις της Lufthansa στη Γερμανία, τη βασική δραστηριότητα της αεροπορικής, ενώ άλλες εταιρείες του ευρύτερου ομίλου Lufthansa συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. Οι συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες της Lufthansa, όπως οι Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Eurowings και Discover Airlines, δεν συμμετείχαν στην απεργία και συνέχισαν τις πτήσεις τους κανονικά, παρόλο που η απεργία ανέστειλε εκατοντάδες πτήσεις της κύριας γραμμής της Lufthansa.

Οι ταξιδιώτες με κρατήσεις τις επόμενες μέρες μετά την απεργία, συνιστάται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν ταξιδέψουν. Οι επιβάτες των οποίων οι πτήσεις ακυρώθηκαν κατά την περίοδο της απεργίας θα έπρεπε ήδη να έχουν ενημερωθεί με επιλογές επαναπρογραμματισμού ή επιστροφής χρημάτων. Αν όχι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιστροφής χρημάτων μέσω της ιστοσελίδας της Lufthansa.

