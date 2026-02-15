«Αμάλγαμα»: Πριν πιάσει την ηλιακή ακτίνα

To Gazzetta άκουσε το «Αμάλγαμα», τον νέο δίσκο του Ραψωδού Φιλόλογου. Καθαρόαιμο ραπ με στίχους πραγματικά μοναδικούς.

Το μάθημα της χημείας, της φιλολογίας, της φιλοσοφίας ξεκινάει βάζοντας τη λέξη και τον ρυθμό στο χαρτί, εδώ, στο απέραντο λευκό. Κύριε, κύριε!, φωνάζει ο μικρός μαθητής με τις ρυτίδες στο πρόσωπο και τις αμυχές στην ψυχή. Ο δάσκαλος ξέρει ότι ο μαθητής θέλει να αποδράσει, να μάθει τι σημαίνει κόσμος, πόνος, φθόνος, στόχος, προσπάθεια και τέλος! Να τελειώσει το μάθημα πρώτα, έρχεται η απάντηση και ο μικρός, με βαθιά σοφία μέσα του, μαθητής σιωπά και υπομένει. Βγάζει το χαρτί που έχει στην τσέπη. Άσπρο, άγραφο, δίχως γραμμές. Τις φτιάχνει με προσοχή και ό,τι παρεκκλίνει έχει τη λύση: θα βάλει μουσική, ρυθμό, στίχο, «μπιτ», flow, γερό «πάτημα». Έτσι θα ακολουθήσει την ξέφρενη γραφή του δασκάλου στον πίνακα. Τα σκρατς του μαρκαδόρου γίνονται όλο και πιο έντονα. Λέξεις, στοιχεία, σκέψεις, συναισθήματα, σύμβολα και λόγια που «τρέχουν» πάνω στη λευκή επιφάνεια. Ο μαθητής γράφει και φλέγεται από πυρετό. Όλα καλά. Η πτώση έχει τελειώσει και η άνοδος έχει ξεκινήσει. Ο ουρανός δεν έχει όριο και ο ήλιος δεν θα κάψει αυτούς που έχουν έρθει μέσα από τις φλόγες της κόλασης. Ανεβαίνει ο μικρός σοφός, ανεβαίνει και πριν πιάσει την ηλιακή ακτίνα «φτύνει» εκατομμύρια ρίμες, ήχους, αφηγήσεις. Φεύγει, χάνεται και πίσω του αφήνει το «Αμάλγαμα».

Στίχος και μελωδία, η δύναμη του Ραψωδού



O Ραψωδός Φιλόλογος θα σε μάθει ότι το ραπ έχει λυρισμό, πάθος, ακουμπά στην ελεγεία και στην εσωτερική εξομολόγηση. Η αδιαμεσολάβητη διασκέδαση του είδους και η πολιτικοποίηση, η επιθετική έκφραση, η επίδειξή, η εκτός ορίων συμπεριφορά το θράσος και το θάρρος που της έχουν δώσει οι εκπρόσωποί του, καθιστούν τη ραπ πεδίο που διαρκώς επεκτείνεται. Ο εν λόγω καλλιτέχνης μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή με δύο στοιχεία του: τους στίχους και τις μελωδίες των κομματιών του. Πλούσιο λεξιλόγιο και εύγλωττο μήνυμα γλωσσικά, νοηματικά. Και νότες γλυκιές, κοφτερές, συγκινητικές. Με αυτά τα δύο δικαίωνε και δικαιώνει το προσωνύμιο του. Και το κάνει και στο «Αμάλγαμα».

Σε αυτόν τον δίσκο ο Ραψωδός τονίζει την ανάγκη και ικανότητά του να μεγαλώνει κάθε φορά την αφήγησή του. Ο λόγος δεν έχει σύνορα και ο ρυθμός τον ακολουθεί. Οι στίχοι, οι ρίμες, ξεκινούν από τον εσωτερικό του κόσμο και μετά με σιγουριά και μια κρυφή ανησυχία αφήνονται στους ακροατές του «τώρα» και του «αύριο». Η απρόσκοπτη άρθρωση και μεταφορά των λέξεων προεκτείνει και δίνει βάθος στα κομμάτια. Η μόρφωση και η ασταμάτητη προσπάθειά του να μάθει, συνθέτουν ένα συμπαγές και απόλυτα δικό του στιχουργικό σύνολο. Ε, μετά έρχονται οι κλασικοί ραπ δρόμοι (παλιοί και νέοι, boom bap, drill) και ορμητικός τρόπος που παραδίδει ο Ραψωδός και το αποτέλεσμα είναι σίγουρα αξιοπρόσεκτο.

Ράπερ, Ραψωδός



Το «Αμάλγαμα» είναι ο έβδομος δίσκος του Ραψωδού και αποτελείται από 14 κομμάτια. Τη μουσική παραγωγή υπογράφουν οι Κριτής, Λόγος Απειλή, Sumo, Eversor & ΟΗ6. Στη συμπαραγωγή του 1ου, 2ου, 5ου, 9ου, 11ου και 13ου κομματιού βρίσκεται ο ΟΗ6 ενώ στα scratches του 1ου, 4ου και 10ου κομματιού ο Junk33. Τη μίξη και το mastering του δίσκου ανέλαβε ο Eversor στο Mixdown Studio. Συμμετέχουν οι Κριτής, Ζωγράφος, Vale Tudo & Ladose. Το εξώφυλλο επιμελήθηκε ο 3rdEyeRevolution.

Ο Ραψωδός Φιλόλογος έχει την ικανότητα να επιστρέφει στο μηδέν, να βρίσκει την αρχή ξανά και να κυνηγά το άπειρο μέσα από την ποιητική, φιλοσοφική, καλά βιωμένη ματιά του. Ναι, είναι ράπερ και σίγουρα Ραψωδός. Ο δίσκος θα παρουσιαστεί στο «Fuzz», στις 21 Μαρτίου και αξίζει να είστε εκεί [εισιτήρια ΕΔΩ].

-Χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από το άρθρο «Ο Ραψωδός Φιλόλογος κυκλοφόρησε νέο album με τίτλο «Αμάλγαμα»» [rapnroll.gr]

*Ο Ραψωδός Φιλόλογος σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

