Είμαι πολύ boomer που θεωρώ τσίρκο το Ferto του Akyla;
2,8 εκατομμύρια προβολές απλά τραγουδώντας το Ferto μπροστά σε ένα μικρόφωνο με ένα μαύρο σκουφί και γυαλιά ηλίου, και 314 χιλιάδες προβολές σε λιγότερο από δύο 24ωρα παρουσιάζοντας το κομμάτι στη βραδιά του Α' Ημιτελικού τoυ Sing for Greece Eurovision 2026. Ο Akylas είναι πρώτος σε θεάσεις, πρώτος στα στοιχήματα και πρώτη επιλογή της Gen Z.
Είναι εξάλλου ένας νέος καλλιτέχνης που ανήκει σε αυτή τη γενιά και έγινε ευρύτερα γνωστός χρησιμοποιώντας τα μέσα της, όπως το TikTok. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό και γιατί αυτό που δημιουργεί πάνω στη σκηνή με το Ferto μπορεί να μοιάζει μπερδεμένο σαν γιουροβιζιονικό παλίμψηστο με beat, λύρες, videogames και εν τέλει εκλαμβάνεται από τους μεγαλύτερους ως «τρολ» και ένα τραγούδι «φάρσα»;
Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- 23rd Microdistrict: Η ρωσική μπάντα που έγινε viral τραγουδώντας σε... θυροτηλέφωνα (vid)
- Το άγνωστο παρασκήνιο της Αναστασία στην Αμερική: Όσα έγιναν στις 10 sold out συναυλίες, σε ένα απολαυστικό ντοκιμαντέρ
- Eurovision 2026 – Sing for Greece: Το Χ αποθέωσε τον Akyla: «Πάρτο και Φέρτο στην Ελλάδα» (vid)