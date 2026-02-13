Είμαι πολύ boomer που θεωρώ τσίρκο το Ferto του Akyla;

2,8 εκατομμύρια προβολές και πρώτο στα στοιχήματα το Ferto του Akyla για τη Eurovision αλλά γιατί δείχνει κιτς ή φάρσα;

2,8 εκατομμύρια προβολές απλά τραγουδώντας το Ferto μπροστά σε ένα μικρόφωνο με ένα μαύρο σκουφί και γυαλιά ηλίου, και 314 χιλιάδες προβολές σε λιγότερο από δύο 24ωρα παρουσιάζοντας το κομμάτι στη βραδιά του Α' Ημιτελικού τoυ Sing for Greece Eurovision 2026. Ο Akylas είναι πρώτος σε θεάσεις, πρώτος στα στοιχήματα και πρώτη επιλογή της Gen Z.

Είναι εξάλλου ένας νέος καλλιτέχνης που ανήκει σε αυτή τη γενιά και έγινε ευρύτερα γνωστός χρησιμοποιώντας τα μέσα της, όπως το TikTok. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό και γιατί αυτό που δημιουργεί πάνω στη σκηνή με το Ferto μπορεί να μοιάζει μπερδεμένο σαν γιουροβιζιονικό παλίμψηστο με beat, λύρες, videogames και εν τέλει εκλαμβάνεται από τους μεγαλύτερους ως «τρολ» και ένα τραγούδι «φάρσα»;

