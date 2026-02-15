Η Nalyssa Green στο Gazzetta: «Όταν σκέφτομαι το κάθε κομμάτι βλέπω το φως του»

Η Nalyssa Green μιλά στο Gazzetta για το «Απαλό», τον τελευταίο της δίσκο. Λόγια γεμάτα δύναμη, ομορφιά και αγάπη.

Μην αλλάξεις τίποτα και δώσε τις αισθήσεις σου στη Nalyssa Green και το «Απαλό», το τελευταίο της άλμπουμ. Η φωνή της, ο ψίθυρος της, η νοσταλγική ατμόσφαιρα, η αθωότητα και η ευαισθησία της θα σε φροντίσουν. Και μέσα από τους λεπτούς ήχους θα αναδυθεί η ζεστασιά που σου δίνει αυτός που σε αγαπά και σε κάνει καλά. Αυτή η δουλειά της Nalyssa Green είναι μια θερμή, οικεία, ηχητική αγκαλιά που όλα τα χωρά και όλα τα αντέχει. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την «Inner Ear». Η ξεχωριστή τραγουδοποιός δέχτηκε να μας μιλήσει γι’ αυτή τη δουλειά και την ευχαριστούμε πολύ.

Ποια σκέψη διέτρεχε το μυαλό σας όταν δημιουργούσατε το «Apalo»;

Ήθελα να φτιάξω απαλά τραγούδια που διερευνούν έννοιες όπως η ηρεμία και η σιωπή. Παράλληλα σκεφτόμουν ότι ήθελα να φτιάξω ένα album που ηχητικά και συναισθηματικά να μου θυμίζει κάπως το Mother Earth's Plantasia του Mort Garson. Τέλος είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να τελειώσω τη δημιουργική διαδικασία αυτού του δίσκου όσο διαρκούσε και η εγκυμοσύνη μου.

Όταν ακούσατε ολοκληρωμένο το άλμπουμ, τι νιώσατε;

Θαλπωρή, ζεστασιά, πολύ μαλακή περηφάνια.

Ποια ήταν η αφορμή για να ξεκινήσετε την όλη διαδικασία;

Είχα αρχίσει να γράφω τραγούδια που έμοιαζαν να έχουν κάτι κοινό. Νομίζω η σύνθεση αυτών των τραγουδιών ήταν η προσπάθεια μου να ηρεμήσω και να επανασυνδεθώ με το βαθύ μέσα μου μετά από μια περίοδο πολλής φασαρίας και ανελέητης εξωστρέφειας. Αυτός ο δίσκος είναι η ησυχία που ακολουθεί το ξέφρενο πάρτυ για το οποίο μιλούσε ο προηγούμενος δίσκος μου " πολύ καλή στα πάρτυ".

Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο;

Δε νομίζω ότι με δυσκόλεψε κάτι ιδιαιτέρως. Βγήκαν πολύ φυσικά και οργανικά όλα τα στάδια δημιουργίας αυτού του δίσκου. Προς το τέλος ανέβασα ταχύτητα για να ολοκληρώσω γρήγορα τις μίξεις για να καταφέρω ένα δύσκολο deadline που είχα ορίσει εγώ στον εαυτό μου, αλλά και αυτές τις πολλές ώρες που δούλευα το υλικό σε προχωρημένη εγκυμοσύνη τις θυμάμαι σαν κάτι αρκετά απολαυστικό.

«Η ομορφιά γενικώς οφείλει να είναι συνοδεία της ζωής αν θέλουμε να λέμε πως αυτή η ζωή αξίζει»

Το «Apalo» είναι ο ήχος ενός παλιού παραμυθιού ή η εικόνα ενός φωτεινού μέλλοντος;

Νομίζω έχει και τα δύο. Έχει σίγουρα στοιχεία παραμυθιού και νοσταλγίας. Από τους ήχους που έχω χρησιμοποιήσει ως το storytelling των στίχων. Σίγουρα έχει ματιά προς τα μέσα και προς τα πίσω στο χρόνο. Αλλά έχει και στιγμές που φαντάζεται ή διαβάζει το μέλλον. Συνδιαλέγεται πολύ με το μετά ενώ συνδέεται με το πριν.

Ακούγοντας το «Apalo» χάνομαι στην ομορφιά ενός ψιθύρου. Μήπως αυτή πρέπει να είναι η απαραίτητη συνοδεία στη ζωή πριν τον τελευταίο λυγμό;

Ο ψίθυρος είναι όντως μια κομβική λέξη για αυτόν τον δίσκο κατά την άποψη μου. Η ομορφιά γενικώς οφείλει να είναι συνοδεία της ζωής αν θέλουμε να λέμε πως αυτή η ζωή αξίζει. Και πολλές φορές αυτή η ομορφιά κατοικεί σε ψιθύρους, παύσεις και γλυκές σιωπές.

Δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω ότι αν μπορούσα να δω έναστρο ουρανό θα έβλεπα και τα κομμάτια σας κρεμασμένα από τ’ αστέρια. Ταιριάζει η έναστρη νύχτα στο «Apalo»;

Όταν σκέφτομαι το κάθε κομμάτι βλέπω το φως του. Κάποια νιώθω ότι ζουν στο φως της μέρας, κάποια στο φως των αστεριών, σίγουρα δε βρίσκω κάποιο να ζει στο απόλυτο σκότος. Γενικά όλα κοιτάνε προς τα πάνω. Ίσως όταν κοιτάζουν προς τα πάνω να βλέπουν την αντανάκλαση τους ως αστέρια κρεμασμένα στον ουρανό (όπως το νιώθετε). Η έναστρη νύχτα γενικά μου ταιριάζει εμένα πολύ οπότε θεωρώ ότι λογικά θα ταιριάζει και στα δημιουργήματα μου.

«Για μένα σηματοδοτεί μια πολύ τρυφερή και όμορφη περίοδο της ζωής μου»

Τι θέλετε να κρατήσει ο ακροατής απ’ αυτή τη δουλειά;

Θέλω να νιώσει όπως νιώθεις όταν τρως μια υπέροχη κοτόσουπα.

Τι σημαίνει για σας αυτή η δουλειά;

Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά για μένα γιατί δεν έδωσα πολύ σημασία. Με την έννοια ότι δεν είχα αξιώσεις και φιλοδοξίες για αυτή τη δουλειά. Ήθελα απλά να καταθέσω αυτό που έπρεπε να κατατεθεί. Με μια σίγουρη ησυχία μέσα μου. Με απαλότητα. Χωρίς άγχος και μανία. Ήσυχα. Για μένα σηματοδοτεί μια πολύ τρυφερή και όμορφη περίοδο της ζωής μου. Που νιώθω ότι κάπως κατάφερα να την κλείσω μέσα σε αυτά τα 8 τραγούδια και να την προσφέρω στο σύμπαν.

Τι ανακαλύψατε για τον εαυτό σας φτιάχνοντας το «Apalo»;

Ότι η μαλακή ήρεμη και γλυκιά πλευρά μου έχει μεγάλη δύναμη.

Ετοιμάζετε κάτι άλλο αυτόν τον καιρό;

Αυτόν τον καιρό ανασυντάσσομαι και οργανώνω τις σκέψεις μου για τα επόμενα βήματα. Θεωρώ ότι θα θελήσω να κάνω κάποιες συναυλίες με αφορμή το δίσκο Απαλό μέσα στην άνοιξη. Αλλά αυτό είναι ακόμα μια σκέψη προς διαμόρφωση.

