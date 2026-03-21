«Ursa Major» (Deluxe Edition): Το δώρο των Pindos Atletico

To «Ursa Major» (Deluxe Edition) είναι κομμάτι του ραπ πλούτου των Pindos Atletico. Το Σάββατο, 28/3, θα το ακούσετε live στην «Αρχιτεκτονική». Θα γίνει χαμός!

Το κείμενο βρήκε σημείο εκκίνησης στην αναζήτηση της πολυτέλειας. Αφορμή και αιτία η deluxe εκδοχή του άλμπουμ «Ursa Major» των Pindos Atletico, των καλύτερων παδιών εκεί έξω. Κι αν αυτός είναι ο λόγος, το πεδίο είναι το live που θα δώσουν στις 28/3 στην «Αρχιτεκτονική». Αν ασχολείστε με τη ραπ μουσική, μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση των προηγούμενων στοιχείων και να φτάσετε στην ουσία της έννοιας «πολυτέλεια».

Για να δούμε, όμως, ποια είναι η επεξήγηση. Μας χρειάζεται η καλλιτεχνική παρουσία των Thel, Mpelafon; Ναι, γιατί τα παλικάρια είναι δικοί μας άνθρωποι, όμορφοι τύποι που σε κάνουν να περνάς καλά και δεν ζητούν από σένα παρά ελάχιστα. Είναι αυτό deluxe φάση; Όχι. Αυτό είναι αναγκαιότητα. Πάμε παρακάτω. Η ακρόαση, θέαση, της νέας τους δουλειάς μήπως είναι σπατάλη; Μπα, όχι. Το εισιτήριο για την εκδήλωση δεν είναι ακριβό, ενώ η εμπειρία θα σας μείνει και θα σας ψυχαγωγήσει. Επόμενο. Μήπως όλο αυτό έχει να κάνει με χλιδή, πλούτο, εκζήτηση; Με τίποτα! Οι Pindos είναι απλοί, ξηγημένοι και χωρίς καμία έπαρση τύποι. Οπότε… Μήπως η βραδιά στο Γκάζι αφορά την άνεση, την ευχέρεια να βιώσεις κάτι πραγματικά όμορφο και ξεχωριστό; Ίσως. Για να τελειώνουμε… Η πολυτέλεια στη deluxe edition του δίσκου και στο live συνίσταται στο μοίρασμα της αλήθειας τους. Έτσι απλά και όμορφα.

Μία η μουσική, ατελείωτο το ξεφάντωμα



Το νέο άλμπουμ των Pindos διαθέτει ποικιλομορφία και αυτή τη γοητευτική συνύπαρξη παραδοσιακών, κυρίως βαλκανικών, ήχων με τη ραπ αισθητική, έκφραση, απεύθυνση. Η καθαρότητα των πνευστών (κλαρίνο), των εγχόρδων (λύρα ποντιακή, βιολί), των κρουστών και η αφηγηματική εξιστόρηση που «πατά» στη δημοτική μας παράδοση, «δένουν» αρμονικά με τα μέτρα της ραπ, με τις «άρρωστες» ντριλιές, τις τραπ σφήνες και την άμεση, σχεδόν ωμή, λεκτική «πλημμύρα» που εκτοξεύουν οι Thel, Mpelafon. Αυτοί οι γαμάτοι (sic) τύποι ξέρουν ότι η μουσική είναι μία και το ξεφάντωμα ένα και ατελείωτο. Με αυτό το πνεύμα σε προσεγγίζουν, σε αρπάζουν από το χέρι και σε καλούν να διασκεδάσεις, να τα πιείς μαζί τους και να γουστάρεις με όσα λένε και φτιάχνουν.

Με βάση τα προηγούμενα, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στο live στις 28/3; Για να μην μας κόψει η λογοκρισία, απλά θα πούμε ότι αυτό που θα ζήσετε συγκεντρώνεται σε μία λέξη: χαμός! Τα παλικάρια από τα Γρεβενά ξέρουν τι σημαίνει να στήνεις γλέντια, να τιμάς την παρέα, τη φιλία και την ιερή ψυχή της καλής καρδιάς. Με τη μουσική τους μας εμπιστεύονται και σηκώνουν ψηλά για μας το ποτήρι τους. Ε, ανταποδώστε τους με sold out και ένα αξέχαστο σαββατόβραδο.

Η συμβολή της Deluxe Edition



Τι είναι, όμως, το «Ursa Major» (Deluxe edition); Πρώτα απ’ όλα είναι η προσφορά άλλων τριών κομματιών στα 11 που έχουμε ακούσει ήδη. Ξεκινάμε με το «Ola Kala». Εδώ ο ήχος κινείται ανάμεσα σε τραπ/ντριλ και με παραισθητικές εκφάνσεις δίνει ένα τοπίο που αναδεικνύει το flow και το delivery των ίδιων και των StylMo, Tsaki. Ακολουθεί το «Blahzay». Η σύνθεση έχει λίγο πιο έντονα sample στο παρασκήνιο που δίνουν ταχύτητα και χώρο στο ερμηνευτική συμπεριφορά των Thel, Mpelafon. Και το φινάλε μπαίνει με το «Mes Tin Sala». Τραπ υπόβαθρο με πειραγμένο έγχορδο, ηλεκτρονικό, ήχο και με τη χαρακτηριστική φωνάρα της Aeon.

Στιχουργικά τα deluxe κομμάτια είναι συνέχεια των προηγούμενων. Λόγια εξωστρεφή, χαρούμενα, άνετα, καλά προσεγμένα για να αναδειχθούν οι δεξιότητές τους, η καταγωγή, ο τόπος τους, η φιλοσοφία τους για το ευ ζην. Το «Ursa Major» (Deluxe Edition) δίνει κι άλλη ενέργεια, κι άλλες εικόνες κι άλλα όμορφα συναισθήματα. Όλα αυτά θα τα ακούσετε στο live, στις 28/3, στην «Αρχιτεκτονική» και θα κάνετε Ανάσταση!

INFO

Pindos Atletico live στην Αθήνα

Παρουσίαση του άλμπουμ «Ursa Major»

Στην «Αρχιτεκτονική» [Ελασιδών 6, Γκάζι, Αττική]

Εισιτήρια (από 12 ευρώ): ΕΔΩ

Για hard copies

SKRA DYNASTY (Πατησίων 337 και Σκρά)

MONSTERVILLE (Αγίας Ειρήνης 13)

POTATO KING (Αγίου Φιλίππου 7)

Pindos Atletico live στη Θεσσαλονίκη (3/4)

Εισιτήρια (από 12 ευρώ): ΕΔΩ

Για hard copies

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ WE (Γ’ Σεπτεμβρίου 3)

SOLD OUT THRIFT STORES (Δημ. Γούναρη 16)

Pindos Atletico στην Πάτρα (24/4)

Εισιτήρια (από 12 ευρώ): ΕΔΩ

Για hard copies

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ DISCOVER (Βούρβαχη 3)

JOE RECORDS (Καραϊσκάκη 134)

FIFTY FIFTY (Αγίου Ανδρέου 44)

Online προπώληση: www.dynasty.gr

*Οι Pindos Atletico σε Spotify, YouTube, Instagram

