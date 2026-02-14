Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα για κακούργημα, με ένταλμα του ανακριτή.

Συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά τη συλλογή νέων στοιχείων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι κατηγορίες σε βάρος του αναβαθμίστηκαν σε κακουργηματικές.

Ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σε σχέση με την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο των πέντε γυναικών.

Όπως μετέδωσε το δημόσιο κανάλι, ο ιδιοκτήτης συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι (14/2), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβάθμισης του κατηγορητηρίου.

Νωρίτερα, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, έπειτα από καταθέσεις και νέα στοιχεία της έρευνας, είχε αποφασίσει την αλλαγή της ποινικής δίωξης για τη φονική έκρηξη.

