To τρελό πρόγραμμα του Dwayne Johnson για να είναι το σώμα του σκληρό σαν... βράχος

Ο Dwayne Johnson, ηθοποιός και σταρ του WWE περιγράφει την απαιτητική καθημερινή του ρουτίνα, για να διατηρεί το καλογυμνασμένο σώμα του.

Ο Dwayne Johnson μπορεί να διανύει το 53ο έτος της ηλικίας του, αλλά καταφέρνει να διατηρεί το σώμα του σε εξαιρετική κατάσταση. Για να το πετύχει αυτό, το ξυπνητήρι χτυπάει από τις 4 τα ξημερώματα. Δεν υπάρχει περιθώριο για τεμπελιά.

Ο ηθοποιός και σταρ του WWE ξεκινά τη μέρα του την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος κοιμάται. «Σηκώνομαι στις 4 τα ξημερώματα και τρέχω νηστικός για 45 λεπτά πριν το πρωινό», παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξη.

Το σκληρό πρόγραμμα του «The Rock»

Έτσι χτίζει και διατηρεί το σώμα που τον μετέτρεψε σε είδωλο. Πρώτα τρέξιμο νηστικός. Μετά, το πρωινό: πρωτεΐνες, βρώμη και φρούτα για να γεμίσουν οι ενεργειακές αποθήκες. Και μετά ακολουθεί γυμναστήριο. Δύο ώρες προπόνηση δύναμης πριν το ρολόι δείξει τα μέσα του πρωινού.

Ο Dwayne «The Rock» Johnson είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του 21ου αιώνα. Η επαγγελματική πάλη του άνοιξε την πόρτα στη δόξα του Χόλιγουντ και ήδη το 2026, συνδυάζει γυρίσματα με σποραδικές εμφανίσεις στο WWE, αλλά και επιχειρηματική δραστηριότητα. Όλα με αυστηρή πειθαρχία.

Η ξεκούρασή του είναι περιορισμένη, κάτι που οι ειδικοί συνήθως δεν προτείνουν. Πηγαίνει για ύπνο γύρω στις δέκα το βράδυ, αλλά το πολύ πρωινό ξύπνημα υπαγορεύει το πρόγραμμα. Η προπόνηση όντας νηστικός, τον βοηθά να καίει το κοιλιακό λίπος πιο αποτελεσματικά. Φυσικά, το πρόγραμμα αυτό ισχύει σε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο: επαγγελματική καθοδήγηση, προνομιούχα γενετική και σωματότυπος εκτός των συνηθισμένων. Στην καλύτερή του στιγμή έφτασε περίπου τα 135 κιλά με ύψος 1,96 μέτρα.

Μια μέρα γεμάτη δραστηριότητες

Μετά την πρώτη προπόνηση με βάρη, τρώει ξανά. Στο μενού βρίσκονται μπριζόλα, αυγά και σύνθετοι υδατάνθρακες. Στις εννέα το πρωί ήδη ασχολείται με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Αν η μέρα το απαιτεί, μπορεί να επαναλάβει την προπόνηση το απόγευμα. Ενδιάμεσα καταναλώνει πρωτεϊνούχα ροφήματα και ενεργειακά συμπληρώματα για να διατηρήσει τον ρυθμό.

Το δείπνο έρχεται νωρίς, μεταξύ 17:00 και 18:30. Μετά, αφιερώνει χρόνο για χαλάρωση με την οικογένειά του πριν επιστρέψει στο κρεβάτι και ξεκινήσει ξανά τον κύκλο. Ο «The Rock» εξασφαλίζει ότι τηρεί αυτή τη ρουτίνα «έξι ημέρες την εβδομάδα». Την έβδομη ημέρα την αφήνει για απόλαυση. Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις έχει μοιραστεί βίντεο όπου τρώει χάμπουργκερ με πατάτες ή τεράστια πιάτα σούσι, χαμογελώντας στην κάμερα ενώ για λίγες ώρες παραβιάζει την πειθαρχία του χρόνου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ